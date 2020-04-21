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Общество

18:18

Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу до 24 июля

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московский городской суд продлил до 24 июля 2020 года срок ареста бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Рассмотрев материалы дела и выслушав мнения сторон, суд постановил продлить в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых срок содержания под стражей до 24 июля 2020 года", – прокомментировали в пресс-службе суда.

Ранее срок ареста отца и сына был установлен до 24 апреля 2020 года. Заседание по данному вопросу состоялось в конце января. Тогда же сообщалось, что следствие подозревает Рауля Арашукова в хищении около 775 миллионов рублей по эпизодам четырех уголовных дел.

Рауф Арашуков был задержан в конце января 2019 года в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

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