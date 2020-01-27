Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу до 24 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московский городской суд продлил арест экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову. Они пробудут под стражей до 24 апреля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, следствие подозревает Рауля Арашукова в хищении около 775 миллионов рублей по эпизодам четырех уголовных дел, которые были недавно возбуждены.

По данным следствия, Рауль Арашуков, будучи советником главы "Газпром межрегионгаза", вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 494,5 миллиона (в период с 17 декабря 2009 года по февраль 2017 года) и 266,7 миллиона рублей (в период с 2012 по 2014 год) на счета подконтрольных ему организаций.

А в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги и дочери в "Газпром Газораспределение Ставрополь" ему вменяется хищение почти 13 миллионов и около 3 миллионов рублей соответственно.

33-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января прошлого года в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

Весной Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

