Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к 5 годам колонии за хищение 762 млн руб

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Суд приговорил бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Прокурор запрашивал для него 5,5 года лишения свободы, а для остальных подсудимых – его матери Веры Федотовой, его бывшей подчиненной Анжелы Агейкиной и экс-гендиректора ЗАО Сервисно-эксплуатационной компании, которая управляла имуществом РАО, Светланы Темешевой – на год меньше. Защита настаивала на снисхождении.

Федотова, Агейкина и Темешева получили условные сроки. Представитель РАО в суде рассказал о деятельном раскаянии подсудимых, которые прилагают все силы для погашения вреда. Федотов находится под арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Все они полностью признали вину.

Согласно обвинительному заключению, в 2011 году Федотов создал и возглавил организованную преступную группу. Ее участники искали авторов, за небольшое вознаграждение продававших права на свои непопулярные произведения. Контора, которая должна была осуществлять мониторинг для РАО, предоставляла ложные данные о многократном воспроизведении этих произведений на радио, телевидении и в общественных местах. Деньги под видом авторских отчислений переводились в адрес подконтрольных лиц и похищались.

Летом 2017 года Федотова осудили на полтора года лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Под данным следствия, в результате незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества общества, ущерб составил порядка 297 миллионов рублей. В декабре 2017 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В 2018 году экс-главу РАО арестовали. В рамках нового дела было проведено 32 обыска в жилищах и организациях, допрошены более 20 человек.