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Происшествия

14 декабря, 17:00

Экс-глава РАО обвиняется в мошенничестве по новому делу

суды

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 730 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело расследуется по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Вину Федотов не признает в полном объеме и отказывается давать показания в соответствии со статьей 51 "Отказ от свидетельства против самого себя".

Ранее суд арестовал Федотова до 6 февраля. Под домашний арест до указанной даты отправлена и мать подозреваемого – Вера Федотова, которая занимала должность первого заместителя главы РАО.

Кроме того, домашний арест до 7 февраля избран для члена совета директоров РАО Светланы Темешовой. Им предъявлены аналогичные обвинения.

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