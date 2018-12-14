Экс-глава РАО обвиняется в мошенничестве по новому делу

14 декабря, 17:00
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бывшему главе Российского авторского общества (РАО) Сергею Федотову предъявлено обвинение в мошенничестве на более чем 730 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уголовное дело расследуется по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".
Вину Федотов не признает в полном объеме и отказывается давать показания в соответствии со статьей 51 "Отказ от свидетельства против самого себя".
Ранее суд арестовал Федотова до 6 февраля. Под домашний арест до указанной даты отправлена и мать подозреваемого – Вера Федотова, которая занимала должность первого заместителя главы РАО.
Кроме того, домашний арест до 7 февраля избран для члена совета директоров РАО Светланы Темешовой. Им предъявлены аналогичные обвинения.
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