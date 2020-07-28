Прокурор запросил 5,5 года колонии для экс-главы РАО Федотова

15:23
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Гособвинение попросило суд приговорить к 5,5 годам колонии бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 762 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".
"Прошу признать Федотова виновным и назначить ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – сказал прокурор.
Как уточняется, дело рассматривается в особом порядке, так как Федотов полностью признал свою вину.
Сергея Федотова арестовали в декабре 2018 года по решению Тверского суда Москвы. Фигурантами дела о мошенничестве также стали его мать Вера Федотова, член совета директоров РАО Светлана Темешова, предприниматель Володия Назгашвили и Анджела Агейкина.
По версии следствия, экс-глава РАО создал и возглавил организованную преступную группу, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Еще один эпизод связан с созданием подложного договора об оказании юридических услуг для авторского общества.
В ходе расследования стало известно, что злоумышленники перечисляли подставным лицам завышенные авторские гонорары, которые затем обналичивались.
В июне 2017 года Мещанский районный суд столицы признал Федотова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и приговорил к лишению свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина пошел на сделку со следствием. Затем, в декабре 2017 года, Федотова отпустили условно-досрочно.
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