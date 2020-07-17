Экс-глава РАО Федотов раскаялся в хищении 774 миллионов рублей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший руководитель Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, которого обвиняют в мошенничестве, признал вину и раскаялся. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Дело рассматривается в особом порядке судебного делопроизводства, поскольку подозреваемый в полном объеме согласился с обвинениями. Таким образом, исследование доказательств не потребуется.

Сергея Федотова арестовали в декабре 2018 года по решению Тверского суда Москвы. Фигурантами дела о мошенничестве также стали его мать Вера Федотова, член совета директоров РАО Светлана Темешова, предприниматель Володия Назгашвили и Анджела Агейкина.

В настоящий момент под стражей находится только Федотов.

По версии следствия, экс-глава РАО создал и возглавил организованную преступную группу, его обвиняют в мошенничестве на сумму 774 миллиона рублей. Еще один эпизод связан с созданием подложного договора об оказании юридических услуг для авторского общества.

В ходе расследования стало известно, что злоумышленники перечисляли подставным лицам завышенные авторские гонорары, которые затем обналичивались.

В июне 2017 года Мещанский районный суд столицы признал Федотова виновным по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и приговорил к лишению свободы на срок 1,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Мужчина пошел на сделку со следствием. Затем, в декабре 2017 года, Федотова отпустили условно-досрочно.

