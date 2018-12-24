Полиция опровергла информацию о признании вины экс-главой РАО Федотовым

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В полиции опровергли информацию о том, что экс-глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 730 миллиона рублей, признал вину, сообщает Агентство "Москва".

Ранее адвокат Федотова Антон Шрейдер сообщил, что его подзащитный "заключил сделку со следствием, дал признательные показания, а также показания, изобличающие организатора хищения".

24 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда об аресте Федотова до 6 февраля.

Под домашний арест до 6 и 7 февраля соответственно отправлены мать Федотова и бывший гендиректор ЗАО "Сервисно-эксплуатационная компания", член совета директоров РАО Светлана Темешова. Еще одна фигурантка дела – Анжела Агейкина – была арестована 8 декабря.

Как полагает следствие, Федотов и его сообщники оплачивали авторские гонорары подставным лицам, а затем их обналичивали.