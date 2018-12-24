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17:36

Мосгорсуд оставил под арестом экс-главу РАО Федотова

суды происшествия

17:36

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Экс-глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, обвиняемый в мошенничестве на 730 миллионов рублей, останется под арестом до 6 февраля. Мосгорсуд оставил постановление Тверского районного суда без изменений, сообщает Агентство "Москва".

По версии следствия, Федотов с сообщниками оплачивали авторские гонорары подставным лицам, а затем их обналичивали.

Ранее в рамках этого дела суд отправил под домашний арест мать Федотова и бывшего гендиректора ЗАО "Сервисно-эксплуатационная компания", члена совета директоров РАО Светлану Темешову – до 6 и 7 февраля соответственно. Еще одна фигурантка дела – Анжела Агейкина – арестована 8 декабря.

В июне 2017 года Федотова приговорили к 1,5 годам за "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку экс-глава РАО заключил сделку со следствием. В декабре 2017 года экс-глава Российского авторского общества вышел из колонии по УДО.

суды происшествия

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