Дело в отношении депутата МГД Шереметьева направили в суд

11:17
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Прокуратура столицы направила в суд уголовное дело в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева. Парламентарий обвиняется в хищении более двух миллионов рублей, приводит РИА Новости заявление начальника пресс-службы надзорного ведомства Людмилы Нефедовой.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Московской городской думы седьмого созыва Олега Шереметьева (член фракции КПРФ)", – сообщила Нефедова. По ее словам, депутата обвиняют по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере".
Как уточняет представитель ведомства, с октября 2019 года по февраль 2020 года Шереметьев каждый месяц готовил и представлял в аппарат МГД сведения о выплатах своему помощнику. В документах депутат указывал ложные данные о выполнении особо важных и сложных заданий.
При этом все деньги после вычета налога поступали на карту помощника. Затем народный избранник, введя в заблуждения помощника, сказал, что выплаты подлежат иным, работающим на общественных началах помощникам, говорится в сообщении. В итоге, по словам Нефедовой, депутат просил обналичивать деньги помощника и передавать ему. Он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более двух миллионов рублей, заключили в прокуратуре.
Ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении депутата МГД Шереметьева.
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