Сына экс-губернатора Иркутской области задержали по делу о коррупции

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Депутат заксобрания Иркутской области Андрей Левченко, сын экс-губернатора Сергея Левченко, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, следователи провели обыски по месту его жительства и работы, а также у отца.

В феврале 2019 года в СК возбудил уголовное дело о хищении средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

В рамках дела было предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. По версии СК, также установлена причастность к преступлению Левченко-мледшего.

Отмечается, что Хамуляк и Левченко в 2017 году предоставили подложные документы к заявкам на участие в конкурсе на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования.

В результате противоправных действий Иркутской области причинен ущерб более чем на 185 миллионов рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сергей Левченко руководил Иркутской областью более четырех лет после того, как одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора в 2015 году.

Он ушел с поста в декабре 2019 года. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что причиной отставки стал тот факт, что он не справился с чрезвычайной ситуацией в регионе из-за паводков.