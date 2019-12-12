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Политика

17:52

Путин освободил Левченко с поста губернатора Иркутской области

власть общество политика

Фото: телеграм-канал "Подьем"

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пост главы региона официально занял Игорь Кобзев, ранее занимавший должность временно исполняющего обязанности. По словам Пескова, президент РФ уже провел рабочую встречу с новым губернатором области.

Сергей Левченко руководил Иркутской областью более четырех лет после того, как одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора. Голосование прошло 27 сентября 2015 года.

Ранее в пресс-службе главы Приангарья отказались комментировать данные об отставке Сергея Левченко.

Летом губернатор объявил о строительстве новых домов для жителей Иркутской области, которые потеряли жилье во время паводка. В первую очередь, жилье собирались предоставить льготным категориям граждан.

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