В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Жертвами паводка в Иркутской области стали 26 человек. Ранее речь шла о 25 погибших.

"Одного из числившихся пропавшими без вести нашли погибшим. Таким образом число погибших увеличилось с 25 до 26. По данным прокуратуры, пропавшими без вести числились не шестеро, а пятеро, сейчас, после обнаружения одного погибшим, их четверо", – рассказала РИА Новости представитель прокуратуры региона Анна Минеева.

В конце июня в Иркутской области произошло сильное наводнение. В конце июля в регионе из-за сильных дождей, которые привели к подъему воды в реках и подъему уровня грунтовых вод, вновь оказались частично подтоплены 10 тысяч жилых домов, в которых живут 38 тысяч человек, в том числе более восьми тысяч детей. Паводок признан чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Губернатор Сергей Левченко заявил, что новые дома построят до октября 2020 года. Вместе с тем Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим. Был установлен трехдневных срок для оформления соответствующих документов.