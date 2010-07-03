В правительстве Иркутской области объяснили повышение зарплаты губернатора

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Повышение зарплат губернатора Иркутской области и госслужащих на 20% стало возможным благодаря росту доходной части бюджета региона. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства региона Павел Добродеев.

Он пояснил, что доходная часть выросла на 88% с 2015 по 2019 год, отметив, что зарплату госслужащим не повышали с 2012 года. Добродеев отметил, что повышение заработной платы ожидают не только в исполнительной власти, передает ТАСС.

Он добавил, что общая сумма доходов региона в нынешнем году будет около 196,4 миллиардов рублей. По его словам, увеличение доходов главы Иркутской области даст позволит увеличить зарплату сотрудникам бюджетных организаций.

Накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что после повышения оклада руководителя региона последует рост зарплат сотрудников бюджетных организаций.

Левченко также рассказал, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям.

Ранее стало известно, что иркутский губернатор намерен повысить себе оклад до 27,2 тысячи рублей. Изменить заработную плату также предлагается заместителям губернатора, председателю законодательного собрания и разным уполномоченным региона. Из бюджета могут направить 32 миллиона рублей в 2019 году, а в 2020 году – 128 миллионов рублей.

Политик находится на посту главы региона уже четыре года. На сайте правительства области говорится, что Левченко готов участвовать в избирательной кампании следующего года.

Владимир Путин своим указом с 1 октября повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих. Речь идет о гражданских служащих, а также о сотрудниках МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений. Их оклад будет увеличен на 4,3 процента.

