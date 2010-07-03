Глава Иркутской области объяснил идею повысить себе оклад

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что после повышения оклада руководителя региона последует рост зарплат сотрудников бюджетных организаций.

"Заработная плата у бюджетников зависит от зарплаты губернатора, в процентах от зарплаты губернатора. Поэтому, повышая заработную плату тем, кто сейчас стал работать в несколько раз больше, я должен был решить этот вопрос при помощи этого указа", – объяснил РБК политик.

Левченко также рассказал, что большую часть своей зарплаты отдает благотворительным организациям.

Ранее стало известно, что иркутский губернатор намерен повысить себе оклад до 27,2 тысячи руб. Изменить заработную плату также предлагается заместителям губернатора, председателю законодательного собрания и разным уполномоченным региона. Из бюджета могут направить 32 миллиона рублей в 2019 году, а в 2020 году – 128 миллионов рублей.

Политик находится на посту главы региона уже четыре года. На сайте правительства области говорится, что Левченко готов участвовать в избирательной кампании следующего года.

Владимир Путин своим указом с 1 октября повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих. Речь идет о гражданских служащих, а также о сотрудниках МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений. Их оклад будет увеличен на 4,3 процента.

