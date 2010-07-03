Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам

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Владимир Путин своим указом с 1 октября повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о гражданских служащих, а также о сотрудниках МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений. Их оклад будет увеличен на 4,3%.

Ранее Роструд сообщил, что самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом в столице средний оклад составил 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи.

Также стало известно, что чаще всего заработную плату от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, строительства и недвижимости. По некоторым вакансиям зарплаты достигают 300–400 тысяч рублей.