Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:53

Путин повысил зарплаты дипломатам и чиновникам

власть общество

18:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Владимир Путин своим указом с 1 октября повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о гражданских служащих, а также о сотрудниках МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений. Их оклад будет увеличен на 4,3%.

Ранее Роструд сообщил, что самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. При этом в столице средний оклад составил 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи.

Также стало известно, что чаще всего заработную плату от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, строительства и недвижимости. По некоторым вакансиям зарплаты достигают 300–400 тысяч рублей.

Читайте также

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика