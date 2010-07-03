Работодатели смогут тестировать соискателей на портале Роструда

16:49
16:49
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Перед приемом на работу компании смогут провести предварительное тестирование соискателя на портале Роструда "Работа в России", сообщает сайт "Аргументы и факты".
Как рассказали в ведомстве, во время публикации вакансий работодатели теперь имеют возможность разместить тестовые вопросы. Они могут быть как одинаковыми для всех открытых позиций компании, так и уникальными для каждой отдельной вакансии. Сервис подсчитает верные ответы автоматически.
Представители Роструда отметили, что новая функция призвана сэкономить время работодателю и дать ему более полное представление о кандидатах.
Ранее в пресс-службе Роструда сообщили, что чаще всего заработную плату от 80 тысяч рублей предлагают в сферах производства, строительства, недвижимости и добывающей промышленности. На высокий доход в этих отраслях могут рассчитывать, в частности, машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта и инженеры. По некоторым вакансиям зарплаты достигают 300–400 тысяч рублей.
Также стало известно, что самые высокие зарплаты в России во втором квартале этого года отмечены в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В столице средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге – 47,4 тысячи, в Екатеринбурге – 39,3 тысячи.
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