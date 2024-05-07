Apple представила две модели iPad Air с чипом M2

Фото: apple.com

Американская компания Apple провела майское мероприятие Let Loose, в рамках которого рассказала о новых гаджетах и аксессуарах – новых iPad, стилусе Apple Pencil Pro и обновлении для беспроводной клавиатуры Magic Keyboard. Трансляция велась на официальном YouTube-канале корпорации.

Новый iPad Air был представлен в двух вариантах – с диагональю 11 и 13 дюймов и в четырех цветах (синий, фиолетовый, звездный и космический серый). В планшете установлен чип М2, память устройства варьируется от 128 гигабайт до 1 терабайта. В Соединенных Штатах цена новинки начинается от 599 долларов, заказы принимаются с 7 мая.

Также Apple показала обновленные iPad Pro с диагональю экрана на 11 и 13 дюймов и толщиной корпуса чуть меньше пяти миллиметров. Стандартный объем памяти – 256 гигабайт, максимальный – 2 терабайта. В гаджетах установлен чип M4 с нейронным движком на 38 триллионов операций в секунду. В США такие модели стоят 999 долларов и 1 299 долларов в зависимости от диагонали.

На мероприятии компания презентовала и Apple Pencil Pro – новый вариант своего стилуса с тактильной обратной связью, беспроводной зарядкой и различными интуитивными возможностями для рисования. Цена – 129 долларов.

Беспроводная клавиатура для устройств Apple Magic Keyboard также получила обновление. В частности, ей добавили сверху функциональную панель, с помощью которой пользователи могут управлять яркостью экрана и выполнять другие действия. Аксессуар доступен в черном и серебристом цветах, а его размеры зависят от необходимого iPad Pro – 11- или 13-дюймового. Цена клавиатуры – от 299 до 349 долларов.

Ранее известный инсайдер и аналитик компании TF International Securities Минга-Чи Куо рассказал, что Apple в этом году покажет третье поколение флагманских часов Watch Ultra, однако устройства почти не будут отличаться от прошлой модели. В то же время он не уточнил никаких деталей о запланированных в новой модели изменениях. Куо предположил, что Watch Ultra 3 представят в сентябре.