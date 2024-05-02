MacRumors: Apple Watch Ultra 3 почти не будут отличаться от прошлой модели

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Американская компания Apple в этом году представит третье поколение флагманских часов Watch Ultra, однако новые часы почти не будут отличаться от прошлой модели. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на заявление известного инсайдера и аналитика компании TF International Securities Минга-Чи Куо.

Эксперт рассказал, что Apple обновит Watch Ultra, но аппаратных изменений "почти не будет" относительно Watch Ultra 2. В то же время аналитик не уточнил никаких деталей о запланированных в новой модели изменениях. Куо предположил, что Watch Ultra 3 представят традиционно в сентябре.

Отмечается, что третье поколение Apple Watch SE может появиться в 2024 году при условии, что Apple продолжит придерживаться двухлетнего цикла обновления данной модели. Но, указал инсайдер, судьба преемника Apple Watch Series 9 остается неясной.

Как пишет издание, ранее Марк Гурман из Bloomberg говорил об обновленном дизайне Apple Watch X с более тонким корпусом и магнитными ремешками. С его слов, эту модель выпустят "в 2024 или 2025 году", поэтому неизвестно, представит ли Apple новую модель этой осенью или отложит презентацию гаджета на следующий год.

Гурман утверждает, что, помимо нового дизайна, Apple Watch Series X получит и новые функции. Самыми интригующими их них являются возможности измерения артериального давления и обнаружение апноэ во сне, передает MacRumors.

Ранее СМИ сообщали, что Apple может удалить из своих умных часов Watch Ultra 2 и Watch Series 9 датчик, определяющий содержание кислорода в крови. Это, по информации журналистов, связано с нарушением патентных прав медицинской технологической компании Masimo.

