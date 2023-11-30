Технологическая революция: как изменятся девайсы в ближайшие пять лет

Какими девайсами мы будем пользоваться через пять лет? Как изменится взаимодействие с теми устройствами, которые окружают нас сегодня? Эти и другие подобные вопросы интересуют не только футурологов, но и самых обыкновенных пользователей. Ждет ли человечество революция в сфере электроники, рассуждает техноблогер Андрей Рассказов.



Смартфоны

Эти устройства продолжат умнеть, а камеры будут становиться все более продвинутыми. Кроме того, уже сегодня можно разглядеть два принципиальных импульса для развития.

Первый – внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в смартфонах. Голосовой помощник Siri в последних iPhone слушает владельца и обрабатывает запросы прямо на процессоре. Смартфон Google Pixel 8 делает то же самое, и уже есть слухи о подобных решениях в будущих флагманах от Samsung. Да, с телефоном все еще нельзя вести осмысленные беседы, но он уже способен заменить секретаря для входящих звонков и чуть ли не идеально понимает диктовку текста.

Более того, смартфоны начинают претерпевать метаморфозы, которые пару лет назад было трудно представить. Яркий пример – Humane Ai Pin в форме броши, где вместо экрана – небольшой лазерный проектор. Телефоном можно управлять голосом, он же будет отвечать при помощи нейросети ChatGPT. Таким образом, за осмысленный в целом диалог можно поручиться. А для звонков здесь есть микрофон и небольшие динамики.



Брошь уже можно предзаказать, она стоит 700 долларов, плюс 20 долларов в месяц стоят услуги оператора и подписка на ChatGPT. Уже в начале следующего года мы увидим, к чему приведет такое видение.

Второй импульс – удешевление складных смартфонов. Samsung все еще делает дорогие устройства, Honor – тоже, пусть они со своей моделью V2 и шагнули на следующую ступень эволюции. Но если посмотреть на смартфон Tecno Phantom V Flip, то эти ребята удешевили свою раскладушку и сделали ее относительно доступной – в районе 55–60 тысяч рублей. По сравнению с тем же V2, который стоит примерно 135 тысяч, это действительно существенная разница.

В целом в ближайшие пять лет, приходя в магазин, можно будет увидеть одну и ту же линейку смартфонов, но в двух версиях – классической и раскладной. При этом второй вариант пусть и незначительно, но все же продолжит уступать в некоторых характеристиках. Например, емкости аккумулятора.

Телевизоры

Они и дальше будут становиться умнее, тоньше, ярче и дороже. На смену органическим светодиодам (OLED) придет технология MiniLED, а за ней – и MicroLED. Это даст бесконечный контраст и большую яркость, при этом пиксели не будут выгорать. Эта тенденция уже расписана в производственных календарях главных игроков на рынке.

Что любопытнее – новые форм-факторы. Например, телевизоры с поворотным механизмом: хочешь – ставь его в вертикальное положение, хочешь – в горизонтальное. Недавний пример такого девайса – Samsung The Sero. Зачем понадобился такой форм-фактор? Честно говоря, тут мне ответить нечего.

Но есть другой пример, куда более полезный: скручивающийся телевизор LG Signature OLED TV R. По факту это тумба с колонкой, но, если захотелось что-то посмотреть, он разворачивается в полноценный экран со всеми современными технологиями и прекрасным качеством картинки. Противникам "черных прямоугольников" это особенно понравится.

Сегодня такой телевизор уже можно купить в России, но по абсолютно безумной цене – семь миллионов рублей. Однако в следующие пять лет технология должна значительно упасть в стоимости – до уровня, который сейчас применим к флагманским телевизорам. То есть будет все еще недешево, но уже гораздо доступнее.

Девайсы, которые мы носим

Безусловно, продукты в этой категории тоже будут развиваться быстрыми темпами. Как пример: умные очки совместной разработки бренда RayBan и компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена на территории РФ). В них есть динамик, микрофон, камера и пара элементов управления. Помимо умения создавать фото и видео от первого лица, с ними можно говорить: через смартфон они привязываются к очередной нейросети. Владелец что-то спрашивает у очков, а они будут нашептывать ответы прямо в ухо. Кроме того, девайс способен распознавать объекты через камеру, благодаря чему можно узнавать исторические факты о памятниках или, например, спрашивать, сколько калорий в банке газировки у вас в руках.

Все это уже функционирует, но пока разработчики находятся на ранних стадиях. Эти очки громоздкие, они мало живут от батареи и слишком сильно опираются на нейросети, которые могут давать неточные ответы или вообще ловить галлюцинации. Но, уверен, в ближайшие пять лет такой тип устройств значительно поумнеет и на рынке появится конкуренция в этом сегменте.

Шлемы виртуальной реальности – другая сторона этой же ветки развития технологий. Зрение полностью блокируется массивным объектом, и приходится доверять изображению с камер. Это не портативно, но более увлекательно, ведь пользователь фактически находится в виртуальном пространстве, а вокруг него буквально летают разные экраны. Это нам уже продемонстрировала Apple со своим шлемом смешанной реальности Vision Pro.

В следующие пять лет эти технологии подешевеют и станут лучше, и тогда подобные шлемы придут в очень многие дома и торговые центры. Причем для них наверняка начнут делать критически много контента, чтобы они смогли заменить нам телевизоры и рабочие места. Именно это будет самым интересным поворотом в будущем.