Тонкая натура: главные плюсы и минусы уникального Honor Magic V2

Китайский бренд Honor представил складной смартфон нового поколения Magic V2. Среди своих "одноклассников" он самый тонкий в мире. Чем еще новинка способна привлечь внимание, знает техноблогер Андрей Рассказов.

Складные смартфоны нового поколения уже среди нас, и одним из них стал Honor Magic V2. Интересные характеристики, большая батарея и звание самого тонкого в своем классе – это все он. Но так ли все хорошо с новинкой от китайского бренда? Давайте разбираться по порядку.



Внешний вид

Фото: Андрей Рассказов

Honor Magic V2 визуально обманывает с первых секунд. Готовишься взять в руки толстый и тяжелый складной смартфон, а получаешь самый обычный гаджет по всем параметрам. С одной лишь важной деталью – его можно раскрыть и превратить в планшет. Но обо всем по порядку.

Дизайн этого смартфона поражает. Я могу причислить себя к искушенным пользователям, но когда впервые взял его в руки, даже у меня поднялись брови от удивления – столь тонкой модели я еще не видел. Толщина Magic V2 составляет всего 9,9 миллиметра – в мире таких смартфонов в этом классе больше нет. В разложенном виде этот показатель еще интереснее – меньше 5.

Блок камер выглядит довольно стандартно, в этом аспекте компания Honor, кажется, еще не нашла свой стиль. Задние крышки изготовлены во множестве цветов и, что приятно, текстур. Лично у меня глянцевая зеркальная версия. Такую крышку не разобьешь, да еще и смартфон становится легче. К слову, его вес составляет всего 237 граммов. Для фиксации: iPhone 14 Pro Max на три грамма тяжелее. Сделать Magic V2 легче и меньше удалось в том числе за счет складного механизма. Он изготовлен из сплава титана, при этом инженеры уменьшили количество двигающихся деталей.

Технические характеристики

Фото: Андрей Рассказов

Частота обновления внешнего экрана смартфона составляет 120 Гц, а яркость – зашкаливающие 2 500 нит. Его диагональ – 6,4 дюйма, что даже больше по сравнению с некоторыми стандартными смартфонами. Внутренний экран получил размер в 7,9 дюйма, частота составляет те же 120 Гц, однако яркость куда ниже – 1 600 нит. И там и там производитель использовал AMOLED-матрицу.

В Magic V2 стоит процессор Snapdragon 8 Gen 2 – один из лучших на рынке. Производитель предусмотрел 16 гигабайт оперативной памяти и до 1 терабайта – встроенной. Батарея на 5 000 мАч – самая емкая среди складных устройств. Причем она стала тоньше и легче за счет того, что бренд отказался от литиевых аккумуляторов в пользу кремниево-углеродных.

Технические характеристики позволяют запускать любые игры даже на максимальных настройках графики. Причем одновременно с ними можно спокойно пользоваться многооконным режимом: Magic V2 способен держать открытыми на экране до трех приложений одновременно.

Что касается камер, то тут тоже все на высоком уровне:



стандартная на 50 Мп с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией;

сверхширокоугольный объектив на 50 Мп с диафрагмой f/2.0;

телефотообъектив на 20 Мп с диафрагмой f/2.4 и оптической стабилизацией.

Фото: Андрей Рассказов

Стандартная камера захватывает много деталей и дает полно яркости, а алгоритмы смартфона доводят картинку до ума и делают ее очень приятной. С вечерними снимками она тоже хорошо справляется, оставляя на изображении минимум шумов и смазанных зон. Тут и яркая линза помогает, и оптическая стабилизация. Это флагманский уровень, и добавить тут больше нечего.

Сверхширокоугольный объектив любопытен, однако при большом количестве мегапикселей детализация фото не впечатляет. Скорее всего, дело в отсутствии финальной прошивки, но ее появление – лишь вопрос времени.

Телефотообъектив сделан по перископ-технологии. Знаете, у каких еще складных смартфонов есть такая камера? Ни у каких! Magic V2 – первый такой в своем роде. И пусть зум небольшой – всего 2,5Х, все равно получаются интересные снимки в благоприятных для съемки условиях. В кадре полно деталей, неплохо свою работу делают алгоритмы, и в конечном итоге фото выглядят яркими и насыщенными. Если же хочется еще большей детализации, на подмогу придут стандартный модуль и портретный режим.

Опыт использования

Фото: Андрей Рассказов

На самом деле эффект "вау" очень важен при владении смартфоном. Здесь работает примерно тот же принцип, что и со спортивными машинами: зачастую их покупают не для того, чтобы добираться из одной точки в другую, а чтобы сам путь доставлял удовольствие. Если возвращаться к разговору о гаджетах, то Magic V2 вызывает у владельца именно такие ощущения. По крайней мере, лично я действительно получил удовольствие от его использования.

Для многих складные смартфоны пока еще в новинку, и у них возникает один и тот же резонный вопрос: а для чего он нужен? Я уже говорил, что в Magic V2 прекрасный внешний экран, да настолько, что гаджет и не хочется открывать. Я пользовался им 80% времени, потому что это удобно и быстро. Внутренний экран мне был нужен либо ради теста, либо чтобы смотреть контент. Но возникали случаи, когда без него реально было не обойтись.

К примеру, во время теста мне нужно было согласовать кое-какие документы и тексты. Благодаря большому экрану я мог заниматься тремя делами одновременно – созваниваться с коллегой, писать в мессенджере и открывать файлы с "облачного" диска. Если бы у меня под рукой был обычный смартфон, пришлось бы идти за компьютером – иначе никак.



Фото: Андрей Рассказов

По большому счету, это гаджет для тех, кто хочет быть максимально продуктивным, оставаясь при этом мобильным. Правда, именно этой модели не хватает клавиатуры, чтобы стать еще более серьезной рабочей лошадкой. Однако с учетом других характеристик пользователь, под чьи задачи подходит Magic V2, скорее всего, еще пару лет будет владеть одним из лучших аппаратов на рынке. Причем как в стандартном сегменте, так и среди складных устройств.

Однако у этого смартфона есть один ощутимый недостаток – нет влагозащиты. А она присутствует в последних моделях у многих, если не у практически всех, конкурентов. Некоторые смартфоны даже можно погружать в воду на глубину до 1,5 метра на полчаса. Ничего подобного у Magic V2 не заявлено и близко.

Но если отбросить этот нюанс, можно сказать, что инженеры Honor проделали достойную работу. Однако за нее придется заплатить серьезную цену: на российских онлайн-площадках стоимость Magic V2 составляет примерно 150 тысяч рублей.