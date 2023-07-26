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Технологии

Mate X3: что умеет складной флагман от Huawei за 150 тысяч рублей

Huawei Mate X3 часто называют складным смартфоном нового поколения. При этом у гаджета весьма внушительная цена – 150 тысяч рублей во всех больших и не очень магазинах России. Технообозреватель Андрей Рассказов расскажет, стоит ли переплачивать за любопытный формфактор и какое место смартфон может занять на рынке.

Технические характеристики

Фото: Андрей Рассказов

В складном смартфоне Huawei Mate X3 стоит топовый чип Snapdragon 8+ Gen 1. Экраны защищает сверхпрочное стекло Kunlun. За изображение отвечает OLED-матрица с повышенной частотой мерцания, чтобы не уставали глаза. Толщина в сложенном состоянии – 11,8 миллиметра. В руках вы вообще не поймете, что больше – Huawei или любой другой классический флагманский смартфон.

Также у аппарата есть защита от влаги: его можно погружать в воду до получаса на глубину до метра. Это уже стандарт для флагманского устройства сегодня. При этом смартфон боится пыли: это нужно будет иметь в виду.

Батарея здесь тоже вместительная – целых 4 800 мАч. В целом это норма, но с учетом формфактора устройства – большая цифра. К гаджету в комплекте идет быстрая зарядка на 66 Вт, восполнить энергию беспроводным способом можно со скоростью до 50 Вт.

В этом гаджете стоит неплохое типовое железо и экраны, есть влагозащита и хорошая автономность – в общем все, к чему привыкли современные пользователи. Но особенность этой модели в том, что обычный с виду смартфон может разложиться в планшет.

Экран и формфактор

Фото: Андрей Рассказов

Нужно ответить на вопрос: кому и зачем нужен второй экран и стоит ли за него платить 150 тысяч рублей? Буду говорить за себя как человека, который тестирует складные устройства последние пять лет.

На мой взгляд, Huawei Mae X3 – это новое поколение подобных гаджетов. Все из-за его тонкости: в сложенном виде он точно такой же, как и любой другой смартфон на рынке. Пять лет назад похожие модели были гигантскими с точки зрения и толщины, и веса.

Фото: Андрей Рассказов

У Mate X3 есть классический по всем параметрам внешний экран размером 6,4 дюйма, поэтому постоянно раскрывать смартфон необязательно. На самом деле 80 а то и 90% времени лично я только им и пользовался. Но те оставшиеся 10–20%, когда нужен внутренний дисплей, меняют представление о производительности гаджета.

Благодаря своей "мультиоконности" смартфон может быть полезен, например, тем, чья карьера связана с офисной работой. Представьте, что на одной стороне внутреннего экрана чат или дозвон, на другой – документ, который должен быть постоянно перед глазами. При этом можно одно свернуть и открыть другое, менять все местами, поверх двух программ открыть что-то третье, чтобы сделать какое-то действие здесь и сейчас.

В общем все работает ровно как на компьютере, к которому мы уже давно привыкли. Очень неудобно проворачивать что-то подобное с классическим смартфоном под рукой. А теперь представьте, если есть регулярная потребность в мультизадачности: в этом случае смартфон поможет решить многие задачи, если нет под рукой компьютера или ноутбука.

Качество съемки

Фото: Андрей Рассказов

Камеры тут отличные, хоть и с нюансами. В Mate X3 стоит основной сенсор на 50 Мп и апертура 1,8, что позволяет хорошо справляться со сложным освещением. Кроме того, есть функция оптической стабилизации. За широкоугольные снимки отвечает довольно обычный сенсор на 13 Мп. Также в смартфоне стоит сенсор на 12 Мп с перископной линзой, да еще и с оптической стабилизацией.

Делать снимки приятно, все происходит без задержек – камера буквально заставляет момент застыть. Днем или при хорошем освещении нет шансов, что вы получите смазанное фото. При этом алгоритмы делают кадр и лучше, и хуже одновременно. В каждое фото добавляется большое количество контрастности и резкости, увеличивается динамический диапазон, чтобы можно были разглядеть все детали. Здесь исключительно субъективное ощущение – нравятся вам такие насыщенные и четкие снимки или нет.

Фото: Андрей Рассказов

В темное время суток фотографии также будут получаться без эффекта смазывания. Но они тоже будут автоматически дорабатываться алгоритмами, из-за чего контраст и четкость появятся там, где их не должно быть. Из-за этого возникает ощущение искусственности изображения.

Я бы не упоминал об этом, если бы такой эффект можно было скорректировать. Но это опция, которая идет по умолчанию. В настройках ее можно лишь усилить с помощью пары регулировок.

Что касается оптического увеличения (х5) со стабилизацией на камере-перископе, то здесь фото получаются значительно более "мягкими". Они точно так же обрабатываются алгоритмами, но тут это идет только на пользу. Однако качественные кадры получатся только днем: в вечернее время придется снимать гораздо аккуратнее, чтобы они не смазались.

Вывод

Фото: Андрей Рассказов

Человечество уже давно на пороге нового опыта эксплуатации смартфонов. Это все еще очень дорого – тот же Mate X3 за 150 тысяч рублей чего стоит. Зато эта модель умеет все, что и любой другой телефон, и даже больше.

У Huawei есть магазин AppGalery с приложениями всех российских банков и любыми другими, какие могут понадобиться. В современных условиях это очень актуальная и полезная деталь. Кроме того, в этом магазине можно платить выпущенными в РФ картами. Также в смартфоне есть приложение GBox, через которое без проблем и перебоев работают все сервисы Google с вашим аккаунтом.

В итоге если пользователь хочет от гаджета больше производительности, Huawei Mae X3 прямо сейчас является одним из лучших устройств на рынке под подобные цели.

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