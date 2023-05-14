Часы с сюрпризом и "инопланетные" наушники: какие новинки представила Huawei

Китайская компания Huawei представила россыпь своих новинок на презентации в Дубае. Из них смартфон P60 Pro признали едва ли не "королем" фотографии, а часы и наушники в одном флаконе Watch Buds покорили соцсети. Технообозреватель Андрей Рассказов протестировал главные новинки азиатского производителя.



Huawei Watch Buds

Фото: Андрей Рассказов

Когда слышишь про наушники и часы в одном корпусе, кажется, что, скорее всего, это будет гаджет гигантских размеров. Все-таки мир еще не видел ничего подобного. Но можно сразу сказать – выглядят часы абсолютно обычно. Если не показать, никто и не узнает, что внутри стального корпуса есть наушники.

У часов круглый экран в 1,43 дюйма, он создан на основе AMOLED-матрицы с яркими цветами и функцией Always On Display, благодаря которой можно смотреть уведомления, не дотрагиваясь до сенсора. На задней крышке есть датчик, который считывает пульс и насыщенность крови кислородом. Встроенные алгоритмы помогут следить за тренировками, активностью, сном, стрессом и множеством других параметров.

Также часы умеют отслеживать до 150 вариантов физической активности, некоторые из них гаджет определяет автоматически. Часть видов спорта настолько проработана (например, бег), что часы могут настроить программу тренировок. И я даже не говорю о возможностях просматривать уведомления и отвечать на них, и даже принимать вызовы с помощью наушников.

Чтобы их достать, нужно нажать на специальную кнопку. Каждый наушник весит четыре грамма – они настолько маленькие, что, надев их, можно легко о них позабыть. Этим они скорее походят на гаджет каких-нибудь киношпионов. При этом наушники выдают вполне хорошее звучание, мало чем отличающееся от любых других беспроводных аналогов. Внутри даже есть активное шумоподавление и режим звукопроницаемости.



Фото: Андрей Рассказов

Каждый наушник напичкан всем, чем только можно. В них есть динамик и четыре магнита, чтобы его расшевелить, три микрофона, один из которых – внутриканальный для анализа звука. Также в наушник встроены датчик положения и всевозможная электроника, которая всем этим управляет.

Единственный минус наушников заключается во времени их работы. Три часа в режиме прослушивания музыки – это меньше, чем у полноценных аналогов. Если дальше сравнивать "лоб в лоб" с конкурентами, звучание им тоже проигрывает. Но в целом эти наушники действительно могут заменить ваши ежедневные "затычки".

Если говорить о возможностях часов, у них отличная автономность: три дня активного использования с зарядкой наушников и неделя – если их не использовать. Единственный минус – у этой модели нет влагозащиты. Так что, если ваша спортивная рутина заключается в походах в бассейн, с этим гаджетом будет неудобно. Для остальных, включая меня, это хороший пример устройства в формате "2 в 1".



Huawei P60 Pro

Фото: Андрей Рассказов

С этим смартфоном я провел около месяца. Как флагман он прекрасно справляется со всеми задачами. Запуск любых игр и приложений, работа в режиме многозадачности – словом, у P60 Pro все получается на хорошем уровне. Этому способствуют технические характеристики новой модели от Huawei:



процессор Snapdragon 8+ Gen 1;

оперативная память на 8 или 12 Гб в зависимости от модели;

встроенная память 256 или 512 Гб;

OLED LTPO-дисплей с частотой обновления в 120 Гц, который поддерживает один миллиард цветов.

Также P60 Pro получил звание лучшего камерофона по версии французской компании DXOMark. Однако их тестам сложно верить на слово, ведь они сами помогают производителям улучшать качество съемки.

Основная камера на 48 Мп с апертурой f/1,4 – одна из самых светосильных на рынке. Но главное – диафрагму можно менять самостоятельно, причем сразу в несколько положений. То есть вы физически контролируете, сколько света будет проходить через объектив в зависимости от сценария съемки.

Камера здесь делится на цветовые пресеты: натуральный, яркий и колоритный. По сути, так регулируется контрастность картинки. И все это не считая множества различных возможностей, например, на длинной выдержке или в профессиональном режиме. В итоге снимки радуют и цветом, и детализацией.



Фото: Андрей Рассказов

Ультраширокоугольный модуль не показал ничего выдающегося: всего 13 Мп, немного деталей на фотографии и довольно приятные цвета. А вот телефотообъектив с 3,5-кратным оптическим зумом очень порадовал. Он получил одну из самых светосильных оптик на рынке – f/2.1 и разрешение в 48 Мп. Все это позволяет делать качественные снимки, которые получаются лучше, чем у многих других аналогов.

Программная начинка в P60 Pro тоже претерпела изменения. В магазине приложений AppGallery наконец-то появился аналог сервисов от Google. К нему нужно подключиться один раз, и у владельца заработают карты, почта Gmail, YouTube и другие программы. Еще один плюс – в AppGallery есть приложения всех российских банков, оплата картой тоже функционирует. То, что раньше вменяли компании как недостаток на международном рынке, стало очень полезным в России.

По сути, у этого гаджета есть только один минус – процессор. Конкуренты от Samsung или Xiaomi с их линейками 2023 года предлагают более новые Snapdragon 8+ Gen 2 за те же деньги. Тут каждый вправе сам выбрать, что ему важнее – отличные фотографии или небольшой, но все-таки запас по процессорной мощности.



Huawei FreeBuds 5

Фото: Андрей Рассказов

Наушники в среднем ценовом сегменте уже обрели свою пиковую форму и набор функций: всего-то и надо, чтобы были хороший звук и шумоподавление. В Huawei решили поработать над внешностью гаджета и сделали его необычным – у FreeBuds 5 самая странная и одновременно с этим выделяющаяся форма на рынке. Во всяком случае, в коралловом цвете, который как раз попал мне на тест.

Внешне они выглядят как нечто инопланетное. Дизайн для новинки разрабатывался очень долго, помогали в этом тысячи добровольцев, которые позволили отсканировать форму своей ушной раковины. Это сработало: на выходе получились действительно комфортные наушники. Тот случай, когда ты их надел и забыл. При этом они не вываливаются из уха из-за центра тяжести, который расположен ниже обычного.

Это не вставные "затычки", что тоже добавляет комфорта. У наушников нет силиконовых амбушюр, и в этом есть свои плюсы и минусы. Например, надевая их, вы не отрезаете окружающие звуки. В такой ситуации слушать музыку в общественном транспорте может быть проблематично. Однако во время пробежки по городу отсутствие амбушюр – плюс. Все это нужно иметь в виду при покупке.



Фото: Андрей Рассказов

Наушники поддерживают кодек LDAC, благодаря которому можно передавать звук до 900 Кб/с, что соответствует CD-качеству. И не нужно быть аудиофилом, чтобы это почувствовать. По сравнению с большинством стриминговых сервисов, которые передают в среднем 250 Кб/с, вы услышите больше четкости, средних и высоких частот. Если есть источник звука с передачей до 900 Кб/с, сам звук станет гораздо разборчивее.

Наушники поддерживают активное шумоподавление. Но без амбушюр, которые изолируют звук, максимум, что получится заглушить, – гул кондиционера. Звук проезжающих машин или метро всегда будет в ушах, как наушники не настраивай.

По моему мнению, эти наушники созданы исключительно для использования в комфортных условиях. У них отличный звук, но отсутствие шумоподавления делает их гаджетом, с которым не получится отстраниться от окружающей среды. Для многих людей это совершенно осознанный выбор, именно им подойдут новые наушники от Huawei. Тем, кто хочет убрать из своей жизни гул метро или шум города на прогулках, наверное, стоит обратить внимание на что-то другое.

Другие новинки

Фото: Андрей Рассказов

Кроме этих трех гаджетов, которые чудом достались мне на тест, компания представила в Дубае еще несколько устройств. Среди них – смартфон Huawei Mate X3 – очень тонкий складной флагман с интересными камерами. Также компания продемонстрировала новое поколение планшетов MatePad 11, ультрапремиальные часы Watch Ultimate и крайне любопытный ультрабук MateBook X Pro.

После презентации можно сказать, что компания Huawei продолжает радовать любопытными устройствами. Важно, что в смартфонах наконец-то появилась возможность пользоваться сервисами Google, пусть и через сторонний софт. А заигрывания с размерами гаджетов приводят к интересным результатам, пусть и с некоторыми компромиссами.

Видно, что в компании сейчас трудится профессиональная команда инженеров. Им можно лишь пожелать не останавливаться на достигнутом, потому что рынку очень нужна конкуренция. Тогда и цены на электронику будут снижаться, и технологии продолжат двигаться вперед.

