Флагман с революционной камерой? Обзор смартфона Huawei Mate50 Pro

Китайская компания Huawei регулярно выпускает всевозможные новинки, одной из которых стал флагманский смартфон Mate50 Pro. По возможностям камеры его уже сравнивают с последними моделями iPhone и Samsung. Технообозреватель Андрей Рассказов знает, уместны ли эти аналогии.

Внешность

Фото: Андрей Рассказов

В Huawei любят самобытный дизайн и при создании Mate50 Pro не стали отворачиваться от классической формулы. У смартфона огромный круглый блок камер, который видно издалека. Неожиданно это еще и неплохое место для вашего указательного пальца, чтобы надежнее держать аппарат в руке.

Блоком камеры сегодня пытаются выделиться все. В этом плане у новинки любопытные цвета и материалы задней крышки. Например, в версии, которая попала мне на тест, она сделана из экокожи оранжевого цвета.

Также можно отметить вырез под фронтальную камеру в виде челки. От этого дизайнерского приема многие уже успели отвыкнуть, но в Huawei остались верны этой формуле. Но не просто так: в челке, помимо фронтальной камеры, есть специальный сенсор для считывания лица – как в iPhone. С его помощью смартфон можно разблокировать даже в полной темноте.

Характеристики





Фото: Андрей Рассказов

В Mate50 Pro флагманская начинка. Однако здесь не обошлось без "но". В смартфоне мощный процессор и все еще быстрые типы памяти, которые нескоро появятся даже в среднем ценовом сегменте. Но так как гаджет был представлен около шести месяцев назад, технические решения здесь прошлогодние.



Процессор – Snapdragon 8+ Gen 1.

Оперативная память – 8 гигабайт.

Встроенная память – 256 или 512 гигабайт (хранилище типа UFS 3.1).

Батарея – 4 700 мА*ч.

Экран – OLED, 6,7 дюйма, с разрешением 1 212×2 616 и частотой 120 Гц.

Отдельно хочу остановиться на дисплее – он самый что ни на есть топовый. Это отличная матрица с высокой частотой обновления, а значит, весь контент будет идти на экране плавно.

Помимо этого, дисплей поддерживает миллиард цветов. По его яркости конкретных данных нет, но в Сети можно найти замеры, которые сходятся на цифре в 1 000 нит. Если так, то это отличный показатель, которого хватит для любой ситуации.

Камеры

Фото: Андрей Рассказов

Это самая важная и эффектная часть в строении смартфона: в Huawei удалось сделать по-настоящему первую камеру с изменяемой диафрагмой. Инженеры достигли разницы в четыре световых остановки от f/1.4 до f/4. Проще говоря, в камере двигаются лепестки, которые делают картинку ярче или темнее в зависимости от освещения. Это технологии, по которым работает профессиональная аппаратура.

Так умеет только одна основная камера из четырех. Она же бьет рекорды и в других отношениях. Например, это один из первых дюймовых сенсоров на нашем рынке. Компания Sony выпускает целую камеру с таким параметром, а тут это есть в смартфоне. И разрешение отличное – 50 Мп.

Фотографии на эту камеру получаются просто отличные, иначе здесь и быть не могло. Любой объект получается детализированным при любом освещении. А алгоритмы совершают чудеса в том, что касается технологии HDR. Небо никогда не засвечено, всегда есть детали и в тенях, и в светлых участках. В общем, смотреть на фото с основной камеры – одно удовольствие, что все еще редкость даже в дорогих устройствах.

Телефотообъектив в Mate50 Pro имеет приближение 3,5Х и сенсор на 64 Мп. У него тоже получаются очень детализированные снимки. При этом работает он лучше всего только днем. В сумерки придется использовать ночной режим, иначе фото будут более скромного качества. Впрочем, подобную ситуацию можно встретить практически у всех смартфонов. Про сверхширокоугольный модуль Mate50 Pro на 13 Мп можно сказать то же самое.

При сравнении с прошлогодним Samsung Galaxy S22 Ultra или iPhone 13 Pro фото на основную камеру модели от Huawei могут зачастую выигрывать в качестве или цветовых решениях. Более того, сопоставление снимков с современными Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro только доказывает, что Mate50 Pro держит планку и идет вровень с конкурентами.

Так что можно смело сказать, что это один из лучших фотофлагманов на рынке прямо сейчас.

Опыт использования

Фото: Андрей Рассказов

Есть очень важный момент, о котором нужно поговорить. На смартфонах Huawei по-прежнему нет сервисов от компании Google. Это делает опыт использования Mate50 Pro совершенно иным по сравнению с другими Android-устройствами. И тут мы приходим к одному очень простому вопросу: а что такое смартфон сегодня?

Само собой, в этой модели есть все задатки телефона для геймера, фотографа, любителя социальных сетей. На то он и флагман, чтобы угодить всем и сразу. Но если вы работаете онлайн в Google-документах, придется перестроиться и открывать их через браузер. Скачать привычные приложения для этих задач здесь нельзя.

Кроме того, пароли от других программ на смартфоне придется переносить в специальное хранилище Huawei. Оно будет не менее защищенным, чем где бы то ни было. Но сам по себе перенос данных займет некоторое время. И этим придется заниматься, чтобы настроить новый телефон под ежедневное использование.

В то же время есть AppGalary, сейчас магазин насчитывает более миллиона приложений и игр. Там есть все социальные сети и топовые развлечения. Если что-то и не нашлось, есть утилита под названием Petal Search. Программа найдет любое приложение в открытом доступе, если оно есть.

За безопасность своего смартфона при скачивании из сторонних источников переживать не нужно. Гаджет сам проверит приложение на угрозы и скажет, можно ли его устанавливать. Да, это все еще происходит на страх и риск владельца, но ресурсов с хорошим кредитом доверия в Сети полно.

Можно быть уверенным, что так вы найдете любые приложения. Еще и получите приятный бонус в современных реалиях – сможете платить российскими банковскими картами внутри магазина приложений.

В итоге с покупкой Mate50 Pro владелец получает смартфон с одной из лучших камер на рынке, отличными характеристиками под любые задачи и необычным внешним видом. Самое приятное, что после анонса и продаж исключительно онлайн его можно приобрести почти в любом магазине в России с большой скидкой. Ведь всего пару месяцев назад он стоил 90 тысяч рублей, а сейчас стартует от 69 тысяч.

