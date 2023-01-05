Чем любителей гаджетов может привлечь смартфон Tecno Phantom X2 Pro

Если вы все еще не знаете про компанию Tecno – самое время восполнить пробел. Китайский производитель показал в России сразу несколько новинок, среди которых смартфон Phantom X2 Pro. Модель с отличными характеристиками и выдвигающейся камерой меньше чем за 50 000 рублей. Технообозреватель Андрей Рассказов протестировал гаджет и знает, есть ли здесь подводные камни.

Дизайн

Фото: Андрей Рассказов

Изначально компания Tecno создавалась, чтобы обеспечить смартфонами развивающиеся рынки. В России марка появилась еще в 2017 году, но продавала у нас в основном бюджетные устройства в ценовом диапазоне от 6 000 до 12 000 рублей. Phantom X2 Pro – птица совсем другого полета: топовый процессор, отличный экран, инновационные камеры и любопытный дизайн.

Отдельно стоит сказать про коробку – она просто огромная. Внутри блок питания на 45 Вт, наушники (что неожиданно) и чехол из пластика отличного качества. Причем он сконструирован так, что превращается в подставку.

На нашем тесте вариант в броском оранжевом цвете, благодаря чему смартфон невозможно не заметить. Но сам дизайн, по сути, не предлагает нам ничего нового: прямоугольник с покатыми гранями и закругленным по краям дисплеем.

Однако блок камер выделяется настолько сильно, что становится единственной доминантой на задней крышке. К слову, сделана она из переработанного пластика, который достали из океана. За вклад в сохранение природы хочется сказать компании спасибо. Экологичный подход к производству на этом не заканчивается, упаковка смартфона создана из переработанного картона.

Характеристики

Фото: Андрей Рассказов

Всю переднюю панель занимает дисплей, производитель поставил AMOLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Все это дает огромный запас по насыщенности цвета. Яркость дисплея невелика – 500 нит. Это притом, что во флагманах показатель уже вовсю подходит к 2 000 нит. Но при ежедневном использовании яркости хватает с большим запасом, так что не стоит беспокоиться. Главное, контент на экране воспроизводится прекрасно.

В Phantom X2 Pro стоит аккумулятор на 5 160 мАч и отличный процессор Dimensity 9000. На тестах он выдает результат, сопоставимый со смартфонами даже за 100 000 рублей. На X2 Pro можно без проблем запускать любые игры на максимальных настройках графики. И не беспокойтесь, что после очередного весомого обновления телефон станет работать медленнее. Его запаса прочности вполне хватит на пару лет работы вперед.

В смартфоне 256 Гб общей памяти и 12 Гб "оперативки" типа LPDDR5 с возможностью расширения еще на 5 Гб. В совокупности со встроенным хранилищем UFS 3.1 перед нами смартфон самого последнего поколения. И это столь же важный показатель, как и топовый процессор. Ведь именно скорость передачи данных диктует быстродействие гаджета.

Стоит упомянуть, что в Tecno уделили большое внимание возможностям настройки смартфона под себя. Для этого компания серьезно доработала стандартную платформу Android. Для большинства пользователей это зачастую пугающая опция. Но для любителя настроить вообще все и сразу подобная опция станет очень хорошей новостью.

Камера

Фото: Андрей Рассказов

Эта часть в Phantom X2 Pro – одна из самых интересных. У основной камеры разрешение в 50 Мп, внутри стоит сенсор от Samsung. Она делает отличные снимки, здесь нет никаких сюрпризов. Однако получается ли у нее выиграть в сравнении с топовыми моделями? Думаю, нет.

Но есть одно но: смартфон за 100 000 рублей и Tecno за 50 000 выдадут вам одинаково отличную картинку. Разница может быть видна только при более пристальном сравнении.

Те, кто увлекается мобильной фотографией, знают, что практически у всех моделей на рынке нет хороших телефотообъективов – тех, что фокусируются на удаленных предметах. Все они в разы проигрывают в качестве основной линзе, когда дело доходит до ночных съемок или снимков при тусклом освещении.

В Tecno решили это исправить. Они создали объектив в 50 Мп с лучшей линзой среди всех смартфонов на рынке, которая делает яркие четкие снимки даже в темном месте. И выполнили эту задачу элегантно: он буквально выезжает из корпуса, как происходит у цифровых фотоаппаратов. Пусть всего примерно на сантиметр, но и этого достаточно, чтобы вызвать восторг в компании друзей.



Фото: Андрей Рассказов

Впервые в своей карьере обзоров смартфонов я могу сказать: телефотообъектив ничем не уступает основной камере. Будет тяжело заметить разницу, листая изображения. Но надо сказать, что алгоритмы Phantom X2 Pro, по мне, работают чересчур агрессивно: все снимки (независимо от камеры) получаются слишком резкими и контрастными. К примеру, на фото животных, у которых на шерсти может быть много контрастных элементов, это бросается в глаза.

Есть еще один ультраширокоугольный объектив на 13 Мп, но тут обошлось без инноваций. Он нужен скорее, чтобы передать настроение, но никак не детали. Использовать его можно исключительно в светлых помещениях или при ярком солнце.

В общем, камеры для смартфона в этой ценовой категории просто отличные. X2 Pro по этому параметру скорее превосходит все ожидания. Ведь тот же выдвижной объектив здесь – не просто игрушка. Это технология, которая действительно работает и идет на пользу результату.

В итоге, если вы вдруг не обращали внимания на компанию Tecno, рекомендую это исправить – компания делает достойные смартфоны по приятным ценам.

