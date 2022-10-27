Богатая начинка по привлекательной цене: тест Realme GT Neo 3T 5G

Компания Realme давно представлена в России и успела себя зарекомендовать как производитель отличных бюджетных и среднебюджетных устройств. Она по-прежнему остается на отечественном рынке и продолжает радовать своими новинками. Сегодня к нам в руки попал Realme GT Neo 3T 5G – смартфон с отличной камерой, процессором и экраном на уровне флагманов. При этом стоит он всего 35 тысяч рублей. Технообозреватель Андрей Рассказов разбирался, есть ли здесь подвох и чем новинка способна удивить владельца.



Внешность

Фото: Андрей Рассказов

В среднем ценовом сегменте гаджету сложно выделиться с точки зрения дизайна. Мода современных смартфонов в целом пришла к единообразию: прямоугольник спереди, прямоугольник сзади, и различаются аппараты разве что блоком камеры. В Realme не ходили вокруг да около и тоже сделали свою новинку прямоугольной.

Однако края у нее скругленные, рамки тонкие и аккуратные, а цвета задней крышки очень порадуют любителей выделиться. Новый смартфон представлен в желтом, белом и черном вариантах. Правда, у последнего нет классного рисунка на крышке – он просто матовый, без изысков. Впрочем, любителей такого дизайна тоже найдется немало.

К внешности также стоит отнести комплект поставки, не сказать про него будет большим упущением. Коробка, в которой продается смартфон, гигантских размеров. Внутри обладатель нового гаджета найдет силиконовый прозрачный чехол и блок для быстрой зарядки мощностью 80 Вт. С ним батарея смарфтона восстановит запас энергии от 0 до 50% всего за 12 минут.

Экран

Фото: Андрей Рассказов

Исследования показывают, что на экран смартфона мы смотрим в среднем от трех до шести часов в день. В Realme с его разработкой не подвели: тут стоит AMOLED-матрица, разрешение FHD+ с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1200 нит. Это показатели современных флагманов от Samsung или Apple.

Настройки позволяют задать цветовой охват и температуру отображения. Хотите оптимальный вариант изображения – просто выбираете насыщенные или обычные цвета. Если регулярно обрабатываете фото на смартфоне – ставьте профессиональные настройки, задайте желаемую температуру картинки, настраивайте защиту от мерцания и улучшайте хоть каждый отдельный пиксель.

Экран по ощущениям работает быстро и плавно. Поменяв частоту обновления, пользователь может сэкономить на автономности. По итогу смотреть на такой экран смартфона – одно удовольствие.

Характеристики

Фото: Андрей Рассказов

С точки зрения железа в новинке от Realme тоже все в порядке. Процессор Snapdragon 870 5G – флагман в среднем ценовом сегменте. У него энергоэффективный техпроцесс, что означает экономный расход батареи. Ядра смартфона могут разгоняться до 3,2 Ггц, благодаря чему без проблем запускаются игры или тяжелые приложения. С такими характеристиками телефоны чаще всего очень быстро нагреваются. Но в Realme предусмотрели и это, добавив в среднебюджетник камеру с испарителем для охлаждения.

Работает технология просто: прямо над процессором находится камера с жидким металлом, который при нагревании превращается в пар и уходит по трубке в холодную часть смартфона. Там он трансформируется обратно в металл и в таком виде опять идет к процессору. До Realme GT Neo 3T 5G я видел применение этих технологий во флагманах либо в китайских игровых смартфонах, которые не назовешь бюджетными.

Производитель разработал два варианта модели на 128 или 256 Гб. Кроме того, здесь 8 Гб "оперативки", которую за счет встроенной памяти можно поднять до 13 Гб. Это значит, что данные внутри смартфона будут передаваться практически мгновенно, благодаря чему быстро загрузятся, например, игры или медиафайлы.

Камера

Фото: Андрей Рассказов

У смартфона три камеры сзади плюс фронтальная спереди. Основная – с разрешением 64 Мп, с большим сенсором. Есть и ультраширокоугольная камера, но тут можно сразу сказать, что она способна передать настроение, но не детали на снимках. Присутствует и утилитарный сенсор для макросъемки, который в смартфоне явно лишний. Также в настройках есть кнопка 2Х-увеличения, но из-за особенностей камеры никакого оптического приближения тут нет.

Но даже с учетом этих моментов новый смартфон прекрасно снимает. У него явно большой размер сенсора, так как на многих фото видно оптическое размытие. Качество снимков с точки зрения детализации отличное. Даже ночью камера делает на удивление очень хорошие кадры.

В то же время есть вопросы к режимам съемки. Ночные снимки требуют слишком долгую выдержку, и зачастую кадры получаются смазанными. Есть режим "улица", в котором камера для четких снимков фотографирует с максимальной скоростью затвора. При этом обычный режим делает ровно такие же кадры днем. На мой взгляд, разработчики добавили камерам много лишнего функционала. Возможно, кто-то найдет применение всему этому разнообразию.



Итог

Фото: Андрей Рассказов

Можно сказать, что у Realme получился эталонный среднебюджетный смартфон. Он хорошо выглядит, есть отличный процессор и продуманная система охлаждения, экран флагманского уровня. При этом у новинки всего одна хорошая камера на крышке из трех: другие две вы просто не захотите использовать. Также есть вопросы к перенасыщенности софта в камере и по всему смартфону. Придется потратить время, чтобы настроить его под себя и избавиться от лишнего.

Но с учетом того, что Realme GT Neo 3T 5G стоит 35 тысяч рублей, крайне сложно не посоветовать к нему присмотреться. Сейчас как никогда сильно ощущение, что смартфоны за 135 тысяч рублей не могут предложить чего-то по-настоящему нового. В это же время средний ценовой сегмент растет как на дрожжах и в качестве исполнения, и в количестве функций.

