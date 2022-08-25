Раскладушка наоборот: обзор Huawei Mate Xs 2

Huawei Mate Xs 2 – это четвертое поколение устройств от китайской компании, и пусть цифры в названии вас не смущают. Если говорить строго про коммерческие аппараты, которые можно купить в предложенном форм-факторе, то все сходится – это действительно вторая версия раскладного смартфона. Сможет ли новый гаджет конкурировать с Samsung или Motorola и насколько подобные устройства сейчас востребованы? Технообозреватель Андрей Рассказов протестировал новинку.

Внешний вид

Фото: Андрей Рассказов

Дизайн аппарата практически не изменился по сравнению с моделью, вышедшей два года назад. По сути, телефон состоит из одного большого экрана, который как бы огибает смартфон почти на 360 градусов за вычетом одной боковой грани и блока камер. Единственное, что удалось изменить инженерам в новой версии устройства, это уменьшить толщину.

На данный момент Mate Xs 2 – это самый тонкий складной телефон на рынке подобных гаджетов. Он не сильно отличается от самого большого iPhone и даже весит меньше чем 13 Pro Max. Но этот гаджет в один момент легко превращается из обычного смартфона в небольшой планшет с величиной экрана 7,8 дюйма – это практически iPad Mini.

Что касается ежедневного использования, то его не нужно постоянно раскладывать. В мини-режиме у него работает половина экрана, как если бы вы держали обычный смартфон в руках. Справа на боковой грани находится кнопка блокировки и включения, в которую встроен сканер отпечатка пальца (по-прежнему самый быстрый способ считывания). Там же "качелька" регулировки громкости, а справа от центра на экране вырез для фронтальной камеры.

Одним словом, по внешнему виду все стандартно – и размеры, и соотношения сторон экрана. В сложенном режиме смартфоном можно пользоваться весь день ни разу не открывая, в чем я убедился за время тестирования. Но когда вы хотите прочитать какой-то документ, новостную статью или просто посмотреть видео во весь экран, то режим планшета бывает весьма кстати.

Дисплей и камеры

Фото: Андрей Рассказов

Раскладывается смартфон с помощью небольшой кнопки-рычага на задней части. Как только вы ее нажимаете, сложенное вдвое устройство раскрывается, и потом вы уже рукой переводите его в полностью готовое положение. В таком состоянии аппарат фиксируется с помощью магнитов и системы шарниров. Стоит заметить, что пока у всех подобных устройств механизмы очень сложные.

Экран Mate Xs 2 сгибается наружу, поэтому в разложенном состоянии "складка" на дисплее меньше видна и практически не ощущается, в отличие от конкурентов. Да и держать его в руках становится очень приятно, ведь в таком положении он в два раза тоньше. Толстым остается только блок камер, но он был изначально задуман в качестве рукоятки.

В общем, что касается механизма, его дизайна, применения и эргономики, можно только поаплодировать инженерам из Huawei. Все это исполнено на высшем уровне. Что касается того, как использовать все эти умные решения, – каждый владелец найдет ответ самостоятельно. Но в сложенном режиме Mate Xs 2 работает превосходно.



Фото: Андрей Рассказов

У аппарата топовая камера от флагмана Huawei P50 на 50 Мп. Фотографии он делает отличные, но видео снимает на среднем уровне из-за того что нет оптической стабилизации. Зато на устройстве огромное множество режимов и настроек для любителей ярких впечатлений.

В нем есть ультраширокоугольная камера и телеобъектив с трехкратным приближением. Все они способны выдавать неплохие результаты при хорошем освещении. В ночное время, кроме как на основную камеру, я бы не рекомендовал фотографировать.

Технические характеристики

Фото: Андрей Рассказов

С точки зрения характеристик вы тоже получаете очень современное устройство. Внутри стоит процессор Snapdragon 888. Не самый последний, зато уже проверенный вариант. Спецификации оперативной и основной памяти: 8 ГБ и 512 ГБ соответственно – все самых последних поколений. В комплекте даже есть быстрая зарядка на 66 Вт. Экран у смартфона тоже впечатляет: OLED-матрица с частотой обновления до 120 Гц и множество настроек по цветопередаче, умному разрешению и даже с регулировкой мерцания экрана, если для вас это важно.

В режиме планшета или в смешанном варианте устройство отлично себя показывает. Многозадачность работает молниеносно и удобно. Можно на разделенном экране открывать два окна либо к ним добавить третье. Также есть возможность сохранять в меню многозадачности такие пресеты (готовые настройки) из двух приложений одновременно. Например, браузер и мессенджер.

С таким большим экраном очень удобно использовать навигацию в машине. Что касается смешанного режима, то в приложении камеры есть активация части экрана на стороне основного объектива. Таким образом ее легко превратить в "фронталку". Поэтому можно быть уверенным, что вашим селфи все позавидуют.



Фото: Андрей Рассказов

Но нельзя не упомянуть, что в смартфонах Huawei нет Google-сервисов. Это значит, вы не сможете использовать нативные приложения вроде Gmail и скачивать программы из Google Play. Но уже много лет китайская компания развивает собственный электронный магазин – AppGallary. Он стал гораздо удобнее, поиск работает лучше, и я не могу припомнить приложения, которое там нельзя было бы найти.

Что мы имеем в итоге? Характеристики у смартфона топовые, камеры отличные, внешний вид и форм-фактор будет обращать на себя внимание ваших коллег, друзей и просто прохожих. Софт работает плавно, без зависаний, и наконец-то можно действительно с удобством пользоваться многозадачностью, когда это нужно. Смартфон не кажется хрупким, и за неделю поездок в машине на нем не появилось ни царапины.

Это означает, что он вполне способен конкурировать с аналогами других фирм. Может быть, даже привлечь людей, которым надоели стандартные гаджеты. Ведь на данный момент именно за раскладным форм-фактором будущее. Вопрос лишь в том, какой вариант изгиба вы предпочитаете.