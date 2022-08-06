Флагман по приятной цене: тест Huawei P50

Компания Huawei выпустила линейку P50 еще в прошлом году, и эти аппараты вполне успешно продавались потребителям. Однако не все устройства из серии вышли сразу и добрались до нашего рынка. Поэтому в обзоре речь пойдет о смартфоне, который дошел до России только сейчас. Huawei P50 – стандартная номерная модель без каких-то модных приставок типа плюс, ультра или макс. Хотя смартфон и принадлежит премиальной линейке, рассматривать его стоит в разрезе средней ценовой категории. Рассказываем, чем новый гаджет выделяется среди других устройств.

Дизайн

Фото: Андрей Рассказов

Премиум-сегмент всегда ассоциируется с наилучшими материалами, и тут смартфон соответствует статусу. Сзади на корпусе стоит стекло, причем с приятной матовой фактурой, и металлические рамки по краям. Материал очень похож на хирургическую сталь, которую использует Apple в своих смартфонах. Во всяком случае, об этом можно судить по внешнему виду и ощущениям. Размер у аппарата сравнительно небольшой – экран имеет диагональ 6,5 дюйма. Благодаря этому устройство очень удобно лежит в руке. Прямо скажем – это точно не "лопата".

На задней крышке гаджета еще и два "блюдца" под камеры, которые заметно выпирают за корпус аппарата. При этом не возникает признаков трипофобии из-за бесчисленного количества "глазков" для съемки. Их тут четыре штуки, плюс вспышка и лазерный фокус. Три камеры прячутся в верхнем кружочке. В нем стандартный объектив, "сверхширик" и макро с датчиком приближения. Последний включается автоматически, только если вы поднесли аппарат к объекту на очень близкое расстояние.

В нижнем блюдце – перископический телеобъектив с пятикратным зумом. То есть все его линзы расположены вдоль ширины корпуса, а не глубины, как остальные. Свет к ним попадает через зеркало, которое повернуто примерно на 45 градусов. Подобную камеру легко распознать даже не подкованному в фотооптике человеку. Довольно удивительно, что такое сложное устройство и дорогостоящую технологию включили в среднебюджетный аппарат.

Фронтальная часть приветствует пользователя плоским OLED-дисплеем с тонкими рамками, которые практически по всему периметру одинакового размера: это тоже тяжелая инженерная задача. Передняя камера сделана вырезом в верхней части экрана по центру.

Камеры

Фото: Андрей Рассказов

Если говорить про сами камеры, то Huawei еще со времен P10 работают с компанией Leica. В настройках P50 тоже есть обработка цвета от немцев. Основной объектив на 50 МП выполняет отличные снимки, особенно днем. Радует тот факт, что в настройках цвета сделан упор на сохранение теней. Оттенки получаются правдоподобными, это хорошо видно, если фотографируешь зелень. В темное время суток основная камера тоже удивительно хорошо справляется и быстро обрабатывает снимки. В кромешной тьме ей нужно всего пару секунд, чтобы сделать фото в ночном режиме с длинной выдержкой.



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Но есть и некоторые минусы. Во время съемки темной сцены довольно сильно могут искажаться цвета. С этой проблемой справляется ночной режим, которому нужно чуть больше времени. В любых других условиях основная камера постоянно применяет режим повышения детализации, даже когда все настройки по улучшению изображений выключены. Снимки зачастую выглядят как более четкие, что на руку обычному пользователю. Но если приглядеться, то видна работа алгоритма: это может оттолкнуть эстетов.



Снимки на основную камеру. Фото: Андрей Рассказов

"Сверхширик" отлично снимает в солнечный день на улице и подходит для архитектурных композиций. Но вот домашние посиделки на него вам фотографировать не захочется. Он заметно хуже справляется с ситуациями недостаточной освещенности, нежели основная камера.



Снимки на 5х и 10х зум. Фото: Андрей Рассказов

Телеобъектив тут пятикратный с цифровым зумом – приближение до 10x. Он делает качественные фото, которые будут сильно отличаться от того же iPhone, где на сегодняшний день максимум – 3x. Еще в P50 получается эффект компрессии кадра, как на профессиональных камерах. При хорошем освещении можно снимать отличные портреты или делать фото природы, качество действительно радует. К тому же эта линза оснащена оптической стабилизацией, что только добавляет ей очков.

Экран

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Сам дисплей радует яркими цветами. Он поддерживает весь спектр охвата P3, а это больше миллиарда оттенков. Некоторые могут сказать, что это излишки, и оценить полноту цвета смогут только фотографы. Но вы наверняка замечали, что ярко-красные предметы на экране некоторых смартфонов отображаются довольно странно. Потому что гаджеты, которые поддерживают меньше миллиарда цветов, работают в sRGB-гамме. Из-за этого на красном цвете местами видны пиксели, а градиент отображается полосками. Если диапазон оттенков расширить, то все становится на свои места.

Помимо этого, у дисплея частота отображения – 90 Гц, а считывания сенсорного покрытия – 300 Гц. Это значит, что будет не просто плавная картинка, но и молниеносное реагирование на движение ваших пальцев. Плюс ко всему экран поддерживает HDR10+, а его максимальная яркость – 500 нит.

Технические характеристики и стоимость

Фото: Андрей Рассказов

Теперь перейдем к характеристикам, ведь пришло время понять, тянет ли P50 популярные мобильные игры? Несмотря на прошлогоднее железо, тут стоит топовый процессор – Snapdragon 888. Оперативной памяти LPDDR5 (самого быстрого поколения) – 8 ГБ, а встроенной – 128 или 256 ГБ (тоже самого последнего типа – UFC 3.1).

Внутри устройства стоит батарея на 4100 мАч с быстрой зарядкой и блоком на 66 Вт в комплекте. Даже если отбросить тот факт, что смартфон до нас добрался поздно, по железу он уступает лишь немногим современным флагманам на Android.

Что касается опыта использования, то тут классика Huawei. Как известно, эти смартфоны не работают с Google-сервисами, но это уже давно не является проблемой. Когда вы с нуля настраиваете гаджет, то на устройстве уже предустановлены все необходимые приложения и даже игры. Тот же YouTube прекрасно запускается со всеми функциями в браузере. Оболочка EMUI 12 поколения радует минимализмом. Система очень близка к стоковому Android, но с дополнениями.

Например, шторка уведомлений тянется сверху слева, а быстрые настройки справа – это удобно. Также хорошо реализована многозадачность. Больше не нужно копаться в настройках и заучивать какие-то специальные жесты. Достаточно просто открыть меню и одним нажатием запустить приложение во всплывающем окне. Никакого разделенного экрана или других премудростей. Все как на привычных нам компьютерах. Не то чтобы это было нужно на смартфоне с размером экрана 6,5 дюйма, зато интуитивно понятно. Подобных приятных мелочей в интерфейсе довольно много.

Сама компания Huawei заявляет, что она существенно оптимизировала систему постоянного мониторинга памяти операционки: смартфон останется отзывчивым в течении 3,5 года, то есть будет работать все это время так же быстро, как и в первый день. Не просто поддержка обновлений, а что-то действительно полезное.

Рекомендованная цена на P50 стартует от 69 тысяч рублей. С одной стороны, это верхняя граница среднего ценового сегмента (хотя в текущих реалиях ценовые рамки сильно размыты), с другой – не 120 тысяч рублей. Такую существенную сумму просят за некоторые флагманские устройства на старте продаж. Учитывая всего пару недостатков, и то, которые заметят далеко не все, получилось крайне удачное устройство и им удобно пользоваться.