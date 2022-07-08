Стоит ли покупать игровой ноутбук от MSI за 400 тысяч рублей? Тест Raider GE76

Тайваньская кампания MSI уже давно выпускает "железо" для геймеров: компьютеры, ноутбуки, даже собственные части для ПК под своим именем. Прямо сейчас игровой лэптоп от этой фирмы – Raider GE76 – самое мощное и продвинутое устройство на рынке. Технообозреватель Андрей Рассказов рассказывает, почему GE76 лучше аналогов от Apple.

Дизайн и характеристики

Фото: Андрей Рассказов

Выглядит ноутбук совсем не как старые игровые машины. У него нет сумасшедшего дизайна или подсветки по всему корпусу. На столе он смотрится как самый обычный офисный ноутбук, может быть, чуть толще. Но все познается в сравнении, и я могу сказать, что современные технологии всего за три года шагнули вперед очень далеко.

Дело в том, что я сам являюсь пользователем игрового ноутбука, у меня в нем стоит видеокарта Nvidia 1080, и все далеко не так плохо. Но какой же он толстый и тяжелый. Raider GE76, наоборот, достаточно тонкий и весит всего три килограмма. При этом внутри у ноутбука самые лучшие технологии, которые выдают топовые характеристики на сегодняшний день.

Процессор – Intel i9 12-го поколения (14 ядер, 20 потоков, с частотой до 5 ГГц). Графика – Nvidia RTX 3080 Ti (220 Вт). Оперативная память – 32 ГБ (DDR5), а встроенная – 1 ТБ (M.2 PCIe). Экран – FullHD, 360 Гц. Операционная система – Windows 11.

С такими показателями этим ноутбуком можно смело заменить любой рабочий и профессиональный ПК. Если, конечно, мы не говорим об узкоспециализированных машинах. Как домашнее решение GE76 идеален. Однако есть и некоторые вопросы, о которых хотелось бы поговорить.

Экран

Фото: Андрей Рассказов

У меня на тесте была версия с разрешением FullHD, чего уже откровенно мало. Особенно для тех, кто потребляет и тем более производит контент. Зато частота обновления этого экрана 360 Гц – это уже буквально киберспортивные цифры. Когда в игровых шутерах исход битвы решают доли секунды, то благодаря такому экрану вы получаете это преимущество.

Но как много среди ваших знакомых киберспортсменов или тех, кто метит на их место? Вряд ли больше одного-двух, а вот классических игроманов или тех, кто работает с медиаконтентом, гораздо больше.

Клавиатура

Фото: Андрей Рассказов

Следующий пункт – клавиатура. Исходя из стоимости этого ноутбука (более 400 тысяч рублей), в нем могла бы стоять абсолютная любая установка. Очень многие за эти деньги планируют использовать механическую. Особенно прихотливы люди, испорченные высокоуровневыми игровыми станциями. На деле же установлена мембранная клавиатура, что хорошо для офиса, но она вряд ли подойдет для геймеров.

Производительность

Фото: Андрей Рассказов

Все эти недостатки, о которых я писал выше, скорее придирки и только. Как только начинаешь работать или играть на нем – все вопросы отпадают. Ведь такую производительность видишь не каждый день.

Например, Cyberpunk 2077 легко запускается на ультранастройках графики с максимальной трассировкой лучей. Игра работает с частотой 65–70 кадров в секунду – при разрешении FullHD. Более классические и менее требовательные шутеры вроде Warface вообще "летают": FPS – 360 кадров в секунду и даже больше.

Но для меня лично куда важнее было, как этот ноутбук справляется с работой. В основном я на нем пишу, монтирую и обрабатываю фотографии. Причем если тексты и фото – это не очень сложные задачи, то монтаж видео – совсем другое дело. Я монтирую изначально тяжелый контент. Потом идет покраска, стабилизация, несколько масок, немного умного трекинга и 3D-графики внутри картинки.

При работе на этом ноутбуке, если сказать, что я был удивлен, – это ничего не сказать. Машина стабилизирует клипы любой длинны за секунды. Потом остается наложить все вышеперечисленные слои, и плейбек воспроизводит еще не обработанный ролик лишь с парой подергиваний в начале. Дальше – как по маслу в полном разрешении.

В общем могу сказать, что любой монтажер или любитель графики и эффектов будет просто прыгать от восторга. Не говоря уже о самом главном – времени обработки, которое сократилось в разы по сравнению с моей топовой машиной трехлетней давности. Если раньше 30-минутный клип я мог ждать больше часа, то теперь всего 15 минут.



Для повседневных задач ноутбук годится как нельзя лучше. Все благодаря новой архитектуре процессоров Intel, где теперь есть разделение на производительные ядра и энергоэффективные.



В моей версии чипсета – 6 первых и 8 вторых. Это значит, что, когда GE76 становится печатной машинкой, он практически не шумит, не греется и не потребляет много энергии.

Но даже в таком режиме он не проработает много от батареи. В среднем мне удавалось пользоваться ноутбуком без подключения к зарядке порядка 5 часов. Это в режиме работы в Сети и периодическом прослушивании музыки или просмотре видео. В общем обычный офисный режим.

Цена

Фото: Андрей Рассказов

Труднее всего осознать цену устройства. Конкретно моя версия с указанными выше характеристиками сейчас стоит 422 тысячи рублей. Это астрономические деньги для среднестатистического жителя России и даже шокируют продвинутого геймера, который знает, сколько стоит такое "железо". Если сравнивать с MacBook Pro на процессоре M1 Max с тем же набором памяти, то мы получим цену под 500 тысяч рублей. Это будет похожая по мощности машина, но пригодная исключительно для работы. Не стоит забывать, что Mac попросту не рассчитан на большинство популярных компьютерных игр.

Несмотря на то что мне нравится внешний вид и минималистичность MacBook, к тому же у него лучше звук и экран, тут нет смысла выбирать. Невозможность нормально запускать игры для меня равняется отказу от покупки.

В конце концов, когда мы говорим про Reaider GE76, вряд ли он будет спонтанным приобретением. Лично для меня – это 100% рабочий ноутбук, а значит, он должен будет себя окупить. Если бы я был фрилансером, как несколько лет назад, то, по моим очень приблизительным расчетам, устройство оправдало бы затраты в течение полутора лет. Срок жизни у него с большим запасом – 3–4 года.

Получается, что ноутбук будет как Mercedes в таксопарке: вы тратите много денег на его покупку, пользуетесь долго, но в конечном итоге зарабатываете гораздо больше. Новинка от MSI – отличная инвестиция, которая будет еще и развлекать владельца в свободное время, а главное – его можно купить в любом магазине электроники.