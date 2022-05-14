Какие новинки от Google пользователи будут ждать больше всего

11 мая Google провела очередную ежегодную презентацию, на которой показала несколько новых гаджетов, а также свои последние наработки в технологиях искусственного интеллекта и дополненной реальности. Позволим себе отметить самые важные из них вне зависимости от того, когда и где они появятся. Все-таки очень уж хочется заглянуть в будущее и посмотреть на то, что нас неизбежно ждет. Подробнее обо всех новинках от Google – в нашем материале.



Карты

Самое интересное нововведение – технология Immersive view. Она создает 3D-модели больших городов, с максимальной точностью воссоздавая здания, дороги и растительность. Это не просто красивые картинки: на дорогах будут собираться реальные пробки, точнее их репрезентации в 3D на основе имеющихся данных. Также будет отображаться реальная погода. Можно даже перемотать время (при этом включается освещение на дорогах и не только), чтобы посмотреть погоду вечером, например. На презентации показали Лондон, Нью-Йорк и несколько других городов.

Документы

Главное нововведение – Sammary. Это когда нейронная сеть сканирует большой документ и выводит основные положения по нему всему и по главам. Чтобы вам не пришлось читать очередной отчет целиком, если нет на это времени.

Поиск

Поиск переходит от простых буквенных запросов к сканированию предметов камерой. Это все чаще и чаще используют люди в развивающихся странах, особенно во время путешествий (количество таких запросов выросло в пять раз). Google усиливает это направление новой функцией – "сканированием сцены". Например, вы хотите купить темный шоколад без орехов, сканируете всю полку, и камера в режиме дополненной реальности говорит вам, где такая шоколадка лежит, и даже отзывы на каждую показывает.



Ассистент

Теперь ассистент умеет общаться без надоедливого "окей, гугл". На устройствах с распознаванием лица можно говорить с девайсами, не произнося специальных фраз, а просто задавая вопросы. Смартфон или планшет автоматически "понимает", что вы на него смотрите и говорите с ним. Также переработали собеседника: теперь если в процессе общения вы забыли что-то или вас отвлекли, то ассистент поймет, что фраза не закончена, и будет слушать, пока вы не договорите. Добавляя всевозможные "угу", чтобы вы понимали, что смартфон все еще ждет от вас реакции.

На презентации показали небольшое демо, и работает это примерно как если бы вы говорили с живым человеком.

Android

В Google наконец-то вспомнили о планшетах и обновляют все свои приложения под большие экраны. Также нам показали Android 13, который научится работать с планшетами совершенно по-другому: многооконные режимы, статус-бар, как на Windows, и многое другое. Хочется только добавить "ура".

Google Pixel 6A

Новый бюджетник от Google, построенный на базе прошлогоднего флагмана. Более того, у него даже такой же процессор. На чем же сэкономили? На размере смартфона и его дисплее, который стал меньше. Камеру поставили хуже (от смартфонов двух- и трехгодичной давности). Впрочем, в американской компании всегда выжимали что-то невероятное из старых сенсоров для камер благодаря их алгоритмам обработки фото. Надеемся, что и теперь будет так же.

На презентации добавили, что некоторые функции постобработки серьезно улучшили. Теперь удалить лишние объекты из кадра гораздо проще, а если они настолько большие, что их не убрать, алгоритм поменяет их цвет на схожий с задним фоном, чтобы люди или предметы на переднем больше выделялись.

Итого мы получаем:

корпус – матовое стекло и металл;

экран – 6,1 дюйма, матрица OLED, 2 400×1 080;

частота обновления экрана – 60 Гц;

процессор – Google Tensor;

оперативная память – 6 ГБ;

встроенная память – 128 ГБ;

камера – 12 МП (основная) и 12 МП (ультраширокоугольная);

батарея – 4 400 мАч;

цена – 449 долларов , или около 35 000 рублей

Google Pixel 7

Все эти характеристики в дополнении к чистому Android без каких-либо оболочек делают этот смартфон одним из самых желанных в этом ценовом сегменте. Большую роль тут играет лучший софт, какой может сделать Google для своих же смартфонов, топовый процессор, отличный экран и возможности камеры.

На презентации его не показали, а лишь анонсировали – выйдет он осенью. Пообещали чип нового поколения, улучшенную камеру и Android 13 на борту. В основном мы пока можем рассуждать только на тему дизайна, нравится он нам или нет. Что касается возможностей аппарата старшего и младшего, придется ждать до осени.

Google Pixel Buds Pro

Это уже классические на рынке "затычки" с силиконовыми амбушюрами и с активным шумоподавлением. На борту – динамик 11 миллиметров и три микрофона, которые слушают окружение, чтобы эффективнее гасить посторонние звуки. В режиме улучшения они, наоборот, помогают лучше различать то, что происходит вокруг. Внутри есть собственный 6-ядерный аудиопроцессор, который отвечает в том числе за качество воспроизведения.

Цена – 200 долларов, или около 15 000 рублей.

Google Pixel Watch

Очередной гаджет, который только анонсировали и покажут подробнее осенью. Часы круглые с бесшовным дизайном, напоминающим морскую гальку. Операционка Wear OS, которую Google делают совместно с Samsung. Устройство будет показывать уведомления, следить за сердцебиением, сном и не только. Кроме того, с часами можно будет говорить с помощью ассистента. Выглядят они любопытно и хочется надеяться, что разработчики не оплошают с батарейкой и автономностью.

Что касается дизайна, то он на любителя. Такие большие рамки по бокам – это упущение, а может – место для улучшения в следующем году, как знать. В общем ждем осени.

В конце нам сказали, что Google работает над собственным планшетом, но это в планах вообще на 2023 год, так что даже не будем пока раздувать из мухи слона.

Прямо сейчас, те, кто умеет, будут пробовать бета-версию Android 13. Так что софтверных новостей в ближайшие недели будет достаточно. Простым пользователям остается ждать, когда какие-то из новинок дойдут до нашей страны.