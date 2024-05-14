14 мая, 12:38Политика
Песков заявил, что случаи задержания американцев в РФ связаны с нарушениями ими законов
Фото: mvdmedia.ru
Все случаи задержания граждан США в России связаны с нарушением ими законодательства, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай – это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения", – добавил пресс-секретарь президента РФ.
Песков подчеркнул, что Кремль не занимается вопросами местонахождения преступников.
Ранее Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. О произошедшем семью задержанного проинформировали военные.
Позднее выяснилось, что мужчина подозревается в краже денег у девушки, с которой состоял в романтических отношениях после знакомства в Южной Корее.
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