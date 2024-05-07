Арестованный во Владивостоке американец подозревается в краже у возлюбленной

Фото: Следственный комитет РФ

Американский военный, ранее арестованный во Владивостоке, украл деньги у девушки, с которой состоял в романтических отношениях после знакомства в Южной Корее. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка МВД РФ.

После возвращения во Владивосток девушка якобы продолжила общаться с 34-летним иностранцем. 10 апреля он прибыл к ней домой, где у них, по некоторым данным, произошел конфликт. После ухода мужчины девушка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

"Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину", – говорится в сообщении.

В результате произошедшего в отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о краже. По ней ему может грозить до пяти лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится под стражей в СИЗО-1 во Владивостоке.

До этого официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявила, что Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. О произошедшем семью задержанного проинформировали военные. Госдеп США пытается обеспечить консульский доступ к арестованному.

