Московский мотофестиваль состоится 25 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский мотофестиваль пройдет 25 мая. Об этом столичный Дептранс сообщил в телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в этот день мотоциклисты проедут по Садовому кольцу, старт и финиш будут на смотровой площадке Воробьевых гор.

Протяженность маршрута – 35 километров, старт в 12:00, добавил он. Колонну возглавят 26 столичных мотоклубов, остальные участники присоединятся по мере прибытия на площадку.

В департаменте уточнили, что также с 09:00 до 18:00 на смотровой площадке Воробьевых гор для всех посетителей подготовлена развлекательная программа, а именно выступления артистов, конкурсы, файер-шоу и розыгрыш мотоцикла.

Ликсутов отметил, что такие мероприятия напоминают участникам дорожного движения о важности ПДД. На данный момент в Москве уже больше 105 тысяч мотоциклистов, а с 2010 года их число выросло более чем в два раза, заключил заммэра.

Изначально провести мотофестиваль планировалось 11 мая, однако из-за погодных условий мероприятие перенесли. В Дептрансе назвали приоритетом безопасность и комфорт всех участников дорожного движения.