Диетолог Круглова назвала отличия лайма от лимона

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Лайм и лимон похожи по содержанию пищевых волокон, углеводов, витаминов и минералов. Цитрусовые отличаются лишь количеством витамина С и химической структурой эфирных масел. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

Она отметила, что разное химическое строение эфирных масел сказывается и на вкусе: лайм, в отличие от лимона, слегка горчит. Однако оба фрукта содержат лимонную кислоту, добавила врач.

В качестве преимущества лимона перед лаймом эксперт назвала более длительный срок хранения. Если лимон может храниться до месяца без потери вкусовых качеств, то лайм – всего около двух недель. Именно столько времени он сохраняет питательную ценность, объяснила Круглова.

В кулинарии, продолжила она, тоже есть отличия между этими цитрусовыми. Если лимон чаще добавляют в мясные, рыбные блюда и овощные салаты, то лайм является хорошим дополнением к напиткам, сказала диетолог и добавила, что есть рецепты, где и сок лайма становится ингредиентом салатной заправки.

Ранее нутрициолог Злата Костогрыз рассказала, как выбрать лайм. По ее словам, есть два популярных вида: мексиканский и персидский. Мексиканский имеет более тонкую кожуру по сравнению с персидским и подходит для приготовления коктейлей и десертов. Персидские же лаймы более крупные и без косточек.