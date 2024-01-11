Диетолог рассказала о пользе апельсинов для сосудов

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Витамин C, содержащийся в апельсинах, поддерживает здоровье сосудов, а клетчатка в составе фрукта нормализует липидный обмен. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист отметила, что в 100 граммах мякоти этого фрукта содержится около 50% от рекомендуемой дневной нормы витамина C.

"Витамин C необходим нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года", – говорит Стародубова.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Кроме того, витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной. Клетчатка в составе апельсина, в свою очередь, способствует нормализации липидного обмена.

Также апельсин содержит каротиноиды – витамин А, витамины группы В, биофлавоноиды, фруктовые кислоты, эфирные масла и минеральные вещества: калий, кальций и цинк. При этом калорийность фрукта сравнительно невелика и составляет около 42–43 килокалорий на 100 граммов.

"Для того чтобы яркие и сочные апельсины приносили пользу и удовольствие, их лучше всего включать в рацион в свежем виде. Также необходимо соблюдать меру – не более одного-двух апельсинов в день", – предупредила диетолог.





Антонина Стародубова главный диетолог столичного департамента здравоохранения Чрезмерное употребление цитрусовых, в том числе апельсинов, даже у здорового человека может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом.

При индивидуальной непереносимости апельсинов этот фрукт из рациона лучше исключить.

"Кроме того, поскольку апельсины содержат в своем составе фруктовые кислоты, то при некоторых заболеваниях, например при обострении хронических заболеваний ЖКТ, врач может порекомендовать ограничить или полностью исключить из рациона питания как сами апельсины, так и другие продукты, которые оказывают раздражающее или стимулирующее действие на органы пищеварения", – заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали о норме употребления мандаринов. В день здоровым людям рекомендуется съедать не более 150–200 граммов этого фрукта. Если человек регулярно занимается спортом или испытывает физические нагрузки, то порция может быть увеличена до 300 граммов.

