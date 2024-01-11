Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 08:00

Общество

Диетолог рассказала о пользе апельсинов для сосудов

Фото: depositphotos/derketta776

Витамин C, содержащийся в апельсинах, поддерживает здоровье сосудов, а клетчатка в составе фрукта нормализует липидный обмен. Об этом Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист отметила, что в 100 граммах мякоти этого фрукта содержится около 50% от рекомендуемой дневной нормы витамина C.

"Витамин C необходим нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года", – говорит Стародубова.

Кроме того, витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной. Клетчатка в составе апельсина, в свою очередь, способствует нормализации липидного обмена.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Также апельсин содержит каротиноиды – витамин А, витамины группы В, биофлавоноиды, фруктовые кислоты, эфирные масла и минеральные вещества: калий, кальций и цинк. При этом калорийность фрукта сравнительно невелика и составляет около 42–43 килокалорий на 100 граммов.

"Для того чтобы яркие и сочные апельсины приносили пользу и удовольствие, их лучше всего включать в рацион в свежем виде. Также необходимо соблюдать меру – не более одного-двух апельсинов в день", – предупредила диетолог.

Чрезмерное употребление цитрусовых, в том числе апельсинов, даже у здорового человека может вызвать псевдоаллергическую реакцию, сопровождающуюся кожными высыпаниями и зудом.
Антонина Стародубова
главный диетолог столичного департамента здравоохранения

При индивидуальной непереносимости апельсинов этот фрукт из рациона лучше исключить.

"Кроме того, поскольку апельсины содержат в своем составе фруктовые кислоты, то при некоторых заболеваниях, например при обострении хронических заболеваний ЖКТ, врач может порекомендовать ограничить или полностью исключить из рациона питания как сами апельсины, так и другие продукты, которые оказывают раздражающее или стимулирующее действие на органы пищеварения", – заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали о норме употребления мандаринов. В день здоровым людям рекомендуется съедать не более 150–200 граммов этого фрукта. Если человек регулярно занимается спортом или испытывает физические нагрузки, то порция может быть увеличена до 300 граммов.

Читайте также

Медведева Светлана

обществоедаэксклюзив
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика