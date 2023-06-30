Врач рассказала, опасно ли есть киви с кожурой

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Употребление киви с кожурой не несет опасности для людей со здоровым желудочно-кишечным трактом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Киви можно есть с кожурой, только нужно хорошо его предварительно помыть. Сначала под проточной водой, а потом еще ополоснуть обычной кипяченой", – посоветовала эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог В основном в кожуре больше концентрируются витамин C и антиоксиданты, которые защищают от возникновения свободных радикалов, отодвигают старение, предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Также кожура плода – это хороший источник клетчатки. "Если нежная клетчатка мякоти будет выводить радионуклиды и соли тяжелых металлов, токсины, то клетчатка кожуры – делать пилинг нашему кишечнику. Это значит быстрее станет идти обновление его внутренней выстилки. Чем она лучше обновляется, тем качественнее будут всасываться вещества", – объяснила врач.

В день эксперт рекомендует съедать три киви с кожурой. Вместе с тем стоит помнить, что для людей с заболеваниями ЖКТ такой продукт противопоказан в целом. "Многим вообще не подойдет киви, поскольку там кислота. Кожура – это хоть и полезная клетчатка, но она может раздражать слизистые. Поэтому тем, кто страдает от проблем с желудочно-кишечным трактом, есть киви не рекомендуется", – заключила Соломатина.

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