Диетолог рассказала, косточки каких фруктов опасно есть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала Москве 24, к каким опасным последствиям может привести употребление косточек от фруктов.

"В целом это грозит повреждением слизистой желудка, кишечника, пищевода. Это самая реальная опасность", – отметила эксперт.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России В большом количестве не стоит есть косточки абрикосов и персиков. В них содержится синильная кислота, токсичная для человека. Ничего страшного, если это одно-два ядрышка. Но если больше, передозировка может привести к отравлению и даже смерти человека. Но второй случай происходит очень редко.

"Причем некоторые кости персиков и абрикосов даже специально едят. Иногда ядра этих косточек продают как миндаль. Поэтому важно знать о возможной опасности", – говорит специалист.

В случаях со смертельным исходом многое зависит от сопутствующих обстоятельств, указывает Круглова. Сказать, что люди умирали конкретно от передозировки косточками фруктов, сложно, добавила она.

Синильная кислота также содержится в косточках яблок, отметила Круглова. Однако риск отравления здесь ниже, так как съесть их в большом количестве очень сложно, говорит эксперт. Передозировка синильной кислотой может проявиться тошнотой, болями в животе, нарушением стула и общей слабостью, предупреждает собеседница Москвы 24.

Аккуратнее нужно быть и с косточками ягод, указывает диетолог. К примеру, попадание в желудок костей черешни не грозит серьезными последствиями, однако во время их употребления человек рискует поперхнуться, говорит она. При этом, по словам Кругловой, от костей винограда даже можно получить небольшую пользу.

"В них содержится небольшое количество антиоксидантов. Но кости винограда могут быть достаточно острыми, это способно привести к повреждению слизистой пищеварительной системы", – уточнила диетолог.

Всасывание антиоксидантов из костей винограда затруднено из-за их нахождения в оболочке, говорит Круглова. Гораздо лучше получать полезные вещества от других продуктов, резюмировала диетолог.

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