Названы продукты, снижающие риск скачков уровня сахара в крови

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Британский терапевт Сара Каят рассказала, что лучшим продуктом для управления уровнем сахара в крови являются ягоды. По ее словам, в них содержится относительно мало натурального сахара, поэтому это идеальная закуска для людей с диабетом, сообщает Pravda.Ru

"Вы можете съесть их целую пригоршню, и это будет подходящее количество, чтобы не слишком беспокоиться о потреблении сахара", – объяснила она.

Каят также рекомендовала пациентам увеличить количество цельнозерновых продуктов в рационе. Эксперт пояснила, что в таких продуктах содержатся углеводы, расщепление которых занимает больше времени. Они дольше превращаются в сахар, что идеально подходит для диабетиков.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич перечислила продукты, провоцирующие образование тромбов. Она отмечала, что наибольшему риску подвержены граждане с атеросклерозом, сахарным диабетом и наследственными сердечно-сосудистыми заболеваниями.