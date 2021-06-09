Эксперты назвали топ-10 продуктов для сжигания жира на животе

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Жир на животе становится проблемой для многих людей, однако избавиться от него можно с помощью правильного питания и упражнений. Об этом сообщает Pravda.Ru.

В Бразилии провели исследование, участники которого ели три яблока в день во время диеты. Они похудели сильнее, чем те, кто этого не делал. По словам специалистов, эти плоды содержат пектин, который предотвращает развитие рака толстой кишки.

В Университете Кентукки в США провели другое исследование, в рамках которого удалось доказать, что благодаря арбузам можно снизить вес. Отмечается, что происходит это не за счет снижения мышечной массы, а из-за потери брюшного жира.

Еще один полезный для желающих избавиться от жира на животе продукт – помидор. Большой плод содержит 33 калории, а обнаруженная в нем кислота влияет на количество липидов крови.

Отмечается, что беспокоиться о наборе веса не стоит и любителям бананов. В зависимости от размера один плод содержит от 75 до 135 калорий, а также целый комплекс необходимых организму витаминов.

Исследования доказали, что морепродукты содержат мононенасыщенные жиры, а регулярное их употребление может предотвратить образование жира на животе.

Баранина содержит витамин В, цинк и триптофан. Она является здоровым источником белка и помогает избавиться от лишнего жира, уверены эксперты.

Ученым из Мичиганского университета удалось установить, что диета, включающая терпкие вишни, может привести к снижению симптомов сердечных заболеваний и метаболического синдрома. В ходе исследования у животных был снижен уровень холестерина и содержания жира на 54% в сравнении с группой, не получавшей вишневого питания.

Сельдерей имеет отрицательную калорийность, а употребление свежего сока сельдерея до еды помогает сбросить вес, добавили исследователи.

Также специалисты отметили, что лапша из ламинарии – полезная альтернатива для поклонников традиционной лапши. Она изготовлена из морских водорослей, богата минералами и содержит шесть калорий.

Ранее диетолог-эндокринолог, семейный врач Анна Русинова рассказала, почему весной и летом проще сбросить лишний вес. По мнению специалиста, все дело в сезонных биоритмах: улучшается настроение, появляется нацеленность на успех и, что немаловажно, ускоряется метаболизм.