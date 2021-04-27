Россиянам рассказали о правильных продуктах для "вечернего зажора"

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Еда на ночь помогает снять накопившееся за день напряжение, однако не все продукты стоит есть перед сном, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Марият Мухина.

Она пояснила, что явление, которое в быту именуют "вечерним зажором", называется компульсивное переедание. Это способ получить положительные эмоции и отдохнуть от трудового дня через активацию вкусовых рецепторов.

Если приступ зажора случился, Мухина рекомендует выбирать овощи.

"В этот момент очень хорошо взять пучок сельдерея и его жевать. Таким образом вы не съедите лишних калорий и не наберете лишних калорий. Такой "вечерний зажор" – это метод принцессы Дианы. Она страдала булимией, но приступы укрощала горошком, зелеными листовыми овощами и таким образом сохраняла прекрасную фигуру", – сказала специалист.

Она отметила, что перебарщивать с овощами также не следует, так как многие имеют отрицательную калорийность.

"Чтобы переварить калории, организм тратит энергию. Например, если морковь, условно, дает 10 килокалорий, а на переваривание идет 12, то образуется минус", – подчеркнула врач-диетолог, пояснив, что при постоянном употреблении продуктов с отрицательной калорийностью теряется работоспособность.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об опасности обезжиренных продуктов. Она отметила, что употребление таких продуктов в неограниченном количестве приведет к перееданию, а значит, поддерживать себя в форме или похудеть не выйдет.