Диетолог заявил, что минеральная вода может оказаться опасной

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Минеральная вода чрезвычайно эффективна для восстановления водно-электролитного баланса в жаркую погоду, однако нельзя ограничиваться только ей, забывая про обычную питьевую воду, заявил врач-диетолог Сергей Обложко.
"Столовые минеральные воды рекомендуют пить в жаркое время года, когда человек испытывает повышенную жажду и теряет электролиты. Столовые минеральные воды восполняют дефицит электролитов и позволяют лучше утолить жажду. Но минеральная вода не заменяет питьевую из-за того, что она другим образом всасываться в кишечнике", – сказал он в эфире радио Sputnik.
Врач отметил, что полный переход на минеральную воду для утоления жажды является вредным злоупотреблением, поэтому ее стоит лишь добавлять к водному режиму. Кроме того, для ежедневного употребления подходят только столовые минеральные воды, а лечебные следует пить небольшими дозами и исключительно по назначению доктора.
"В России принято делить минеральные воды на столовые и лечебно-профилактические. Лечебные надо пить только по совету врача. На это нужно обращать внимание, поскольку минералки бывают очень разные. Есть такие минералки, которыми можно навредить здоровью. Это может быть вред кишечнику, послабление стула неожиданное или нарушение водно-электролитного состава", – рассказал Обложко.
Ранее эксперт рассказала об опасности для здоровья воды в бутылках. Она пояснила, что бутилированная вода часто содержит в себе токсичные элементы и нитраты. Кроме того, в процессе очистки такую воду нередко лишают ряда полезных солей и микроэлементов. Так, по информации Росконтроля, в отдельных партиях бутилированной воды в магазинах концентрация микробов превышена в 70 раз.
"Доктор 24": "минеральная вода"
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