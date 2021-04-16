Диетолог рассказала об опасности березового сока

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Взрослый здоровый человек может выпивать в день не более одного-двух стаканов свежесобранного березового сока без вреда для организма, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Взрослому здоровому человеку умеренное употребление свежесобранного березового сока, примерно один-два стакана в день, при условии соблюдения правил сбора и хранения напитка, не повредит", – рассказала диетолог РИА Новости.

Она отметила, что свежий березовый сок практически не хранится, поскольку существует высокий риск брожения напитка в течение первых суток после сбора даже в холодильнике.

По словам Стародубовой, чрезмерное потребление этого напитка может обернуться расстройством желудочно-кишечного тракта и вызвать аллергию.

"Чрезмерное потребление березового сока может привести к таким функциональным расстройствам со стороны желудочно-кишечного тракта, как вздутие, метеоризм и нарушения стула за счет содержания сапонинов", – пояснила врач.

По ее словам, в свежесобранном березовом соке содержание сахаров невелико, а с напитком, произведенным промышленным путем, дело обстоит иначе. В березовом соке из магазина, по словам Стародубовой, может содержаться много сахара.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее развеял популярные мифы о напитках, в которых содержится кофеин. По его словам, чай и кофе можно потреблять на регулярной основе, несмотря на множество необоснованных предрассудков вокруг них. Отказаться же он призвал только от фруктовых соков и газировок из-за большого количества сахара в их составе.

