Роскачество проверило вишневые соки и нектары

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Специалисты Роскчества проверили вишневые нектары и соки и обнаружили в них запрещенные красители и ароматизаторы. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В общей сложности было проверено 25 торговых марок по 451 показателю. Большинство исследованных соков и нектаров произведено в России, три торговые марки – в Армении и одна – в Германии.

Специалисты проверили продукцию на соответствие маркировке, оценили органолептические свойства и показатели качества.

По результатам исследования, напитки 15 торговых марок соответствовали не только всем требованиям законодательства, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества. В остальных были выявлены нарушения и недостатки. Выяснилось, что соки "Дары Азербайджана" и "Плодовое" имеют в составе синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров. Также в соке "Дары Азербайджана" обнаружена не заявленная в маркировке лимонная кислота в количестве, превышающем установленную норму. В нектаре "Первый урожай" выявлены компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам.

Кроме того, в нектаре "Мой" вместо вишни присутствуют антоцианы черной моркови, которая является красителем. Соковой составляющей в напитке меньше, чем должно быть. В нектаре Kuban оказалось недостаточным содержание яблочной кислоты, калия и сорбита. Торговая марка "Соки Крыма" не соответствовала ГОСТу по органолептическим показателям.

Ранее специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды и выявили нарушения в 65 образцах. Как уточняется, проверку проходила различная упакованная вода, произведенная в девяти странах, в том числе продукция 194 торговых марок, произведенных в России. Образцы исследовали по показателям качества, химической безопасности и фальсификации.