В Роскачестве проверили минеральную воду

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Специалисты Роскачества исследовали бутилированную минеральную воду и установили, что во всех образцах не превышается содержание тяжелых металлов и опасных веществ, сообщается на сайте организации.
Уточняется, что образцы 32 популярных марок были проверены по 45 показателям химической безопасности, органолептики и достоверности маркировки. По данным организации, абсолютно все испытания прошла вода 24 торговых марок из России и по одной из Словении, Грузии и Армении.
Также вода трех торговых марок в Ставропольском крае ("Славяновская", "Смирновская", "Нагутская 26"), и по одной в Угличе ("Улеймская магниевая" ) и Республике Северная Осетия ("Нижний Кармадон") не соответствовала по составу воде скважин, которые были указаны в маркировке.
Ранее Роскачество изучило маринованные огурцы брендов "Хороший день", "Пиканта", "6 соток", Green Ray, Bonduelle, Lutik и "Просто" и выявило несоответствия у некоторых производителей.
"Доктор 24": "минеральная вода"
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