Диетолог перечислила подходящие для легкого ужина продукты

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Диетолог Елена Кален напомнила, что ужинать лучше за три часа до сна, чтобы пища успела полностью перевариться, сообщает "Вечерняя Москва".
По ее словам, подойдут сырые и вареные овощи или салат из них. Можно съесть капусту, помидоры, огурцы или сельдерей, а также добавить в салат яйцо. Оно может стать и отдельным перекусом. Есть диетолог советует небольшими порциями.
Доктор медицинских наук Василий Генералов ранее рассказал, что переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет человеку меньше есть. Медик объяснил, что человек переедает в том числе из-за вкусовых рецепторов, которые влияют на чувство насыщения. Одной из причин подобного сбоя может стать состав пищи, к которой привык человек, добавил он.
Специалист считает, что вместо фастфуда и полуфабрикатов следует употреблять больше мяса, яиц, рыбы и зеленых салатов. "Наградой" за очистку вкусовых рецепторов будут новые ощущения от привычных блюд, подчеркнул он.
Шведский диетолог Фредерик Паулун поделился правилами, которые позволят быстро избавиться от тяги к сладкому. Он отметил, что в первое время необходимо исключить из рациона все продукты, в которых содержатся быстрые углеводы. Некоторым сначала придется отказаться от свежих фруктов и ягод, предупредил Паулун.
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