Стало известно, как за неделю избавиться от тяги к сладкому

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Шведский диетолог Фредерик Паулун поделился правилами, которые позволят в короткий срок избавиться от тяги к сладкому.

Он отметил, что в первое время необходимо исключить из рациона все продукты, в которых содержатся быстрые углеводы.

"Особенно чувствительным людям, возможно, вначале придется отказаться даже от свежих фруктов и ягод. Через несколько недель обычно уже можно снова их есть", – приводит РИА Новости слова специалиста.

Для того чтобы сгладить процесс отказа от сладкого, диетолог рекомендовал больше двигаться, избегать стрессов и пить много воды. Кроме того, к важным факторам борьбы с тягой к шоколаду Паулун счел нормированный сон и увеличение употребления богатой белками пищи.

Ранее в Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после режима самоизоляции. В частности, в ведомстве отметили, что при регулярных занятиях спортом нужно уменьшить количество калорий в среднем на 15–30% от суточной нормы. А при отсутствии физической нагрузки сократить калорийность суточного рациона нужно на 200–300 килокалорий.