В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после режима самоизоляции

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Сбросить лишние килограммы, набранные за время режима самоизоляции, можно, следуя советам специалистов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на рекомендации Роскачества.
Отмечается, что при регулярных занятиях спортом нужно уменьшить количество калорий в среднем на 15–30% от суточной нормы. А при отсутствии физической нагрузки сократить калорийность суточного рациона нужно на 200–300 килокалорий.
Также сбросить лишние килограммы поможет правильный режим питания с интервалами между приемами пищи около 3,5–4 часов и правилом "одной тарелки".
Кроме того, следует отказаться от быстрых углеводов, пить воду, стараться делать 10 тысяч шагов ежедневно, ложиться спать до полуночи.
Ранее спортивный диетолог, фитнес-тренер Арина Скоромная рассказала, как привести организм в норму. Диетолог убеждена, что только здоровый режим поможет человеку сбросить лишние килограммы.
Однако она подчеркнула, что работать над собой лучше с профессионалами, которые подберут индивидуальные упражнения и рацион питания. При этом она посоветовала не начинать заниматься спортом резко. Скоромная посоветовала утро начинать с легкой гимнастики.
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