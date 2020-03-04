Ученые рассказали, как сбросить лишний вес без физических нагрузок

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Американские ученые заявили, что при помощи ряда занятий можно похудеть, не прибегая к физическим нагрузкам, передает РИА Новости.

В качестве примеров назвали решение математических задач и игру в шахматы, когда мозг потребляет на 30–40 процентов больше энергии, чем обычно.

По словам исследователей из США, профессиональным шахматистам во время соревнований удается сжечь до шести тысяч калорий. В ходе напряженных партий игроки могут потерять по несколько килограммов веса.

Французские ученые выяснили, что такие процессы в организме шахматистов объясняются стрессом. В определенный момент у участников партий учащается сердцебиение и дыхание.

В ходе наблюдений установлено, что мозг взрослого человека потребляет до 20 процентов энергии, вырабатываемой организмом. На фоне чего сделан вывод, согласно которому из-за интенсивной умственной деятельности серому веществу нужно больше подпитки.

Ранее был назван самый простой способ похудеть.

