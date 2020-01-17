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Наука

09:28

Назван самый простой способ похудеть

наука медицина

Фото: depositphotos/DmitryPoch

Сбросить лишний вес поможет правильное и регулярное употребление обычной питьевой воды, выяснили японские медики. Они рекомендуют сразу после сна вместо кофе или чая выпивать стакан воды комнатной температуры, сообщает Focus.de.

Чистить зубы следует после приема жидкости. Через 45 минут можно позавтракать. При этом нужно учитывать, что питье воды снижает чувство голода. Затем в течение двух часов рекомендуется ничего не есть.

При регулярном употреблении воды натощак и сбалансированном питании в течение дня лишний вес постепенно уходит. Уже через месяц может нормализоваться кровяное давление и сахар в крови.

Согласно данным Японской медицинской ассоциации (JMA), вода натощак также выводит из организма скопившиеся за ночь токсины, активирует метаболизм и работу кишечника, защищает от изжоги.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что узнать необходимую суточную норму воды можно, умножив собственный вес на 30 миллилитров. Учитывать надо и ту воду, которая содержится в пище и напитках.

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