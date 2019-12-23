Диетолог рассказала о вреде минеральной воды

Фото: ТАСС/Антон Подгайко

Узнать необходимую суточную норму воды можно, умножив собственный вес на 30 миллилитров. Учитывать надо и ту воду, которая содержится в пище и напитках, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.

Врач заметила, что норма – понятие варьирующееся, так как надо учитывать многие факторы, например климат, интенсивность физического труда и другое. Она призвала разделять минеральную воду на столовую и лечебную. Лечебной называют сильноминерализованную. Столовую можно пить без ограничений.

Информация о количестве и виде солей в лечебной минеральной воде указывается на бутылке. Она продается не в супермаркетах, а в аптеках, ее также получают по рекомендации врача в специальных санаториях.

"Существуют щелочные и кислотные минеральные воды. В зависимости от организма, прежде всего в связи с имеющимися заболеваниями желудочно-кишечного тракта, назначаются те или иные", – отметила она, добавив, что при язве или гастрите кислотные воды нанесут вред больному.

Лечебную минеральную воду пить без предварительного медицинского обследования не следует, только попробовать. Но здоровому человеку такая вода не показана, употребляя ее бесконтрольно можно приобрести заболевания.

При имеющихся проблемах с желудочно-кишечным трактом может повредить и столовая вода, но не солями, а газом. Он раздражает слизистую, поэтому при проблемах с пищеводом или желудком такую воду пить не стоит.

Врач также рассказала, что понятие "регулярно пить воду" не означает, что надо употреблять ее стаканами. Достаточно каждые полчаса делать пару глотков. При небольших порциях, принимаемых через короткие промежутки времени, вода сможет выполнить свою роль.

"Если не пить полдня, а затем выпить залпом полтора литра, клетки примут столько, сколько принимают всегда, а излишки воды тут же будут из организма выведены", – пояснила эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева рассказала, что чрезмерное употребление жидкости ведет к тому, что из организма вымываются полезные элементы.

Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды. Специалисты проверили более 50 тысяч точек торговли и свыше 200 тысяч партий минеральной воды.