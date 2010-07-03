Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

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На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что более четверти продаваемой в России питьевой воды является подделкой. Об этом пишет РИА Новости.

"Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%", – отметил Чемезов, добавив, что решить проблему можно, оперативно начав маркировку воды.

В июле с предложением маркировать минеральную воду выступил Роспотребнадзор.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что доля контрафактной минеральной воды на российском рынке приблизилась к 80%. Председатель Совфеда тогда добавила, что необходимые меры по борьбе с контрафактом уже принимаются. По ее словам, Роспатент уже наказал 30 компаний, которые выпускают "Ессентуки", не добывая эту воду в источниках Ессентуков.